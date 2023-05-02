Пільги закінчилися: в Україні повернули мита та податки на ввезення генераторів та Starlink
Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою у рамках відновлення та ремонту інфраструктури країни після масованих обстрілів ЗС РФ.
З 1 травня 2023 року в Україні скасували дію податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink. Спеціальні правила щодо ввезення цього обладнання діяли з кінця минулого року, повідомляє Державна митна служба.
Тепер для ввезення в країну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами та переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито.
Заплатити потрібно буде за такі товари:
- електрогенераторні установки та часто до них;
- окремі трансформатори, запчастини, інвертори;
- окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;
- системи для забезпечення супутникового доступу до Інтернету (Starlink).
Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою у рамках відновлення та ремонту інфраструктури країни після масованих обстрілів ЗС РФ.
Техніка для ЗСУ: що можна ввозити без мит
10 квітня 2023 року депутати ВРУ підтримали скасування ПДВ мит за ввезення в Україну техніки, озброєння, боєприпаси та супутні послуги для потреб української армії. Мита не стягуватимуться за ввезення пороху, вибухових речовин, спеціальної хімії для виробництва боєприпасів. А також за автомобілі спецпризначення та військові кораблі.
Також пропонується звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.
Крім того, на початку весни 2023 року Нацбанк оновив коди товарів, які можуть купувати фізособи-волонтери за кордоном для підтримки обороноздатності країни. До переліку було внесено безпілотників, а також:
- тепловізори;
- рації;
- бронежилети;
- каски;
- шоломи;
- військова та тактична форма, взуття;
- захисний одяг.
Раніше Фокус розповідав, що 2023 року в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країнами Євросоюзу. Тому податкова служба зможе перевіряти банківські рахунки українців.