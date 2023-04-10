В Україні спростили ввезення товарів для ЗСУ: що дозволили доставляти без мит

Техніка, озброєння, боєприпаси та супутні послуги, ввозити які тепер можна буде без ПДВ мит, становлять нагальну потребу Збройних сил України та інших структур сектору оборони та безпеки держави.

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За ввезення в Україну товарів для безпеки та оборони більше не потрібно платити ПДВ мито. Відповідні законопроекти народні депутати підтримали загалом 10 квітня 2023 року. Так, за законопроект №9061 проголосували 317 парламентарів, а за №9062 – 316.

Йдеться, серед іншого, про порох, вибухові речовини, спеціальну хімію для виробництва боєприпасів. А також автомобілях спецпризначення і військових кораблях.

"Гостро стоїть питання організації виробництва боєприпасів в Україні, ремонту зразків озброєння та військової техніки західних зразків, які поставлялися як матеріально-технічна допомога і не можуть бути відремонтовані силами підприємств національної економіки України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту №9061.

При цьому очікується постачання низки позицій техніки, озброєнь, боєприпасів та супутніх послуг, які "представляють нагальну потребу ЗСУ та інших структур сектору оборони та безпеки держави". Зокрема, йдеться про:

засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;

засоби радіолокації;

системи спостереження та наведення;

бойові кораблі та катери;

а також їх компоненти із зовнішньоекономічних контрактів.

Також пропонується звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, пов'язаних із програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.

У НБУ зняли деякі обмеження на купівлю військової техніки

На початку березня 2023 року Нацбанк уточнив перелік кодів товарів, які можуть купувати фізособи-волонтери за кордоном для підтримки обороноздатності країни. Так, 1 січня року почав діяти закон "Про Митний тариф України", до якого внесли код для безпілотників.

Тому Нацбанк вніс цей код до переліку товарів оборонного призначення, тепер волонтери можуть купувати їх за межами України. До переліку також потрапили:

тепловізори;

рації;

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова та тактична форма та взуття;

захисний одяг.

Нагадаємо, ПДВ на бензин, газ та дизель піднімуть до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії. За словами голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, зниження ПДВ на пальне було помилкою.