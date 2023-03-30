"Це було величезною помилкою": з липня ПДВ на пальне знову стане 20%, — Гетманцев

ПДВ на бензин, газ та дизель піднімуть до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії. За словами голови фінкомітету Ради Данила Гетманцева, на зниженні податку тільки заробили трейдери.

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З 1 липня ПДВ на пальне знову стане 20%. Таким він був до повномасштабного вторгнення РФ та зниження до 7%. На ініціативі Міністерства економіки України змінити рівень податку заробили трейдери. Про це заявив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев журналістам "РБК-Україна".

"З 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", — сказав Гетманцев.

Парламентар підтвердив, що зниження ПДВ на пальне було ініціативою Міністерства економіки. Також він визнав, що вона була помилковою.

"Перші місяці війни — це період спроб і помилок, ніде немає інструкції з експлуатації країни в період, коли на тебе нападає настільки потужний агресор. Рішення, які ми приймали, дякувати Богу, здебільшого були правильними. Але деякі були помилковими", — пояснив Гетманцев.

Рівень ПДВ на пальне: що вже відомо

Ще 23 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму". Серед інших пунктів там було і зниження податку на пальне. Таке рішення він представив як захід, покликаний знизити навантаження на український бізнес.

У березні 2022 року ПДВ знизили з 20% до 7%. Після цього у великих містах України виник дефіцит пального, а ціни на нього зросли. У травні ЗМІ повідомляли про кілометрові черги на АЗС, в яких водії стояли по кілька годин. В один бак на заправках дозволяли заливати не більше 10 літрів пального.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив тоді, що дефіцит — штучний. За його словами, трейдери хотіли збільшити прибуток. Він підкреслив, що зі зниженим рівнем ПДВ та нульовим акцизним податком дохід трейдерів міг перевищити довоєнний рівень.

28 вересня 2022 року Зеленський підписав указ про повернення акцизного податку на пальне. Для пального на потреби Міноборони ставка акцизу залишилась нульовою.

6 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство фінансів вже підготувало законопроєкт для збільшення акциз на пальне для авто. Зокрема, на газ акциз планують поетапно підвищити вдвічі.

Нагадаємо, 28 березня міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україна витрачає на війну з Росією приблизно 130 мільярдів гривень на місяць.

Вчора, 29 березня, на Урядовому порталі повідомили, що ЄС посилить підтримку української енергосистеми. Зокрема, найближчим часом в Україну відправлять близько 5 мільйонів позицій різного обладнання та матеріалів.