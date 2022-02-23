Президент Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин та дизель (відео)

ПДВ на паливо в Україні становить 20%, але найближчим часом буде знижено, щоб утримати стрімке зростання цін.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму". Одним із її пунктів є зниження ПДВ на паливо. Про це глава держави заявив у відеозверненні до громадян України.

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Зменшення ПДВ на бензин та дизельне паливо – частина заходів, покликаних знизити податкове навантаження на бізнес в Україні.

"Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", — повідомив Володимир Зеленський.

[ + – ] Зниження ПДВ на паливо – частина програми "економічного патріотизму"

Поки що офіційно не повідомляється, на скільки знизять ПДВ на паливо в Україні. За даними сайту enkorr, податок може бути зменшений з 20% до 7%.

Таке рішення дозволить якщо не знизити ціни на бензин та дизель на АЗС, то хоча б стримати їхнє зростання. Останнім часом паливо серйозно подорожчало – середня ціна бензину А-95 в Україні наблизилася до 35,5 грн за літр, а вартість літра дизеля перевищила 34,5 гривні. Серед причин – не лише загроза повномасштабної війни, а й зростання курсу долара та цін на нафту.

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Раніше на подібний крок зважилася влада Польщі: з 1 лютого там знизили ПДВ на паливо з 23% до 8% і це допомогло стабілізувати ринок.

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