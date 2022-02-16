Дизель майже по 40 гривень: в Україні дорожчає паливо на АЗС після новин про вторгнення РФ
Зростання світових цін на нафту, курс долара й ажіотаж навколо можливої війни з Росією призвели до зростання цін на заправках, від якого постраждала Україна, сказали в коментарі Фокусу експерти енергоринку.
Міністерство економіки України 16 лютого опублікувало новий розрахунок середньої вартості бензину та дизельного палива. Від цих показників мережі автозаправок рахують націнку.
Розрахована ціна для літра бензину зросла на 0,91 грн – з 30,84 до 31,75 грн за літр, а для дизеля – на 0,77 грн, з 28,30 до 29,07 грн за літр.
Нові дані станом на 15 лютого міністерству надала компанія НАК "Нафтогаз України".
З урахуванням граничного рівня торгової надбавки, які Кабмін України встановив 14 травня 2021 року, "звичайний" бензин у мережах АЗС не можуть продавати дорожче 35,84 гривень за літр, а "звичайний" дизель – більш ніж за 35,30 гривень за літр.
Паливо подорожчало в мережах АЗС
Великі мережі автозаправок 16 лютого відкоригували ціни на бензин А-92, А-95 і дизель, ідеться в результатах моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів консалтингової групи "А-95", які є в розпорядженні Фокусу.
На заправках мережі KLO бензин А-92 продається за 35,05, А-95 – за 35,49, а дизель – 35,29 грн за літр. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 0,77-0,91 грн, а дизель – на 1 гривню.
БРСМ підняла вартість бензинів А-92 та А-95 на 0,23 грн – до 32,08 та 33,08 грн за літр. Дизельне паливо на заправках БРСМ подорожчало на 0,18 грн – до 32,03 грн за літр.
Мережі Shell, AMIC, "Паралель", Motto, UPG, Mango, Chipo й інші продають паливо дорожче на 0,17-1,20 грн за літр.
Експерти групи "А-95" стверджують, що в середньому бензини в Україні подорожчали на 18 копійок. А-92 продається за 33,65 грн за літр, А-95 — по 34,54 за літр.
Дизель зріс у ціні на 14 копійок, до 33,74 грн за літр.
Трейдери заклали в ціни ризик війни з РФ
Закупівельна ціна палива зростає, тому українські АЗС реагують збільшенням цін, сказав у розмові з Фокусом директор групи "А-95" Сергій Куюн.
На його думку, впливає також зростання цін на нафту та збільшення курсу долара в Україні.
"Нафта підскочила майже до 100 дол. за барель, у результаті ціни на бензин і дизель на колонках в Україні зросли більш ніж на 4 гривні з початку року. До речі, імпорт дизпалива з Росії в січні зріс на 31% порівняно з минулим роком", – повідомив він.
Сировинні ринки відреагували зниженням цін після новин, що обнадіюють, про деескалацію військової напруженості з РФ, зазначив Куюн.
"Якщо динаміка продовжиться, будуть хороші новини, то ціни також швидко знизяться, як і виросли. Світові трейдери переживали, що якщо тут буде гаряче, буде дестабілізація поставок із Росії на світовий ринок, що загрожує дефіцитом палива. Ці ризики були закладені, і ажіотаж призвів до зростання цін на АЗС, від якого Україна постраждала", – пояснив експерт.
Постачання палива з Білорусі, за його словами, продовжиться, адже Україна є єдиним експортним ринком для цієї країни.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі Фокусу говорив, що зростання цін на пальне в Україні не пов'язане з рішенням Білорусі заборонити транзит нафтопродуктів із Литви.
Нагадаємо, що Україна розглядає ідею відновити постачання палива з Польщі через концерн Orlen, але тоді паливо на АЗС може збільшитися в ціні приблизно на 1 грн за літр.