Дизель майже по 40 гривень: в Україні дорожчає паливо на АЗС після новин про вторгнення РФ

Зростання світових цін на нафту, курс долара й ажіотаж навколо можливої війни з Росією призвели до зростання цін на заправках, від якого постраждала Україна, сказали в коментарі Фокусу експерти енергоринку.

Міністерство економіки України 16 лютого опублікувало новий розрахунок середньої вартості бензину та дизельного палива. Від цих показників мережі автозаправок рахують націнку.

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Розрахована ціна для літра бензину зросла на 0,91 грн – з 30,84 до 31,75 грн за літр, а для дизеля – на 0,77 грн, з 28,30 до 29,07 грн за літр.

Нові дані станом на 15 лютого міністерству надала компанія НАК "Нафтогаз України".

З урахуванням граничного рівня торгової надбавки, які Кабмін України встановив 14 травня 2021 року, "звичайний" бензин у мережах АЗС не можуть продавати дорожче 35,84 гривень за літр, а "звичайний" дизель – більш ніж за 35,30 гривень за літр.

Паливо подорожчало в мережах АЗС

Великі мережі автозаправок 16 лютого відкоригували ціни на бензин А-92, А-95 і дизель, ідеться в результатах моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів консалтингової групи "А-95", які є в розпорядженні Фокусу.

На заправках мережі KLO бензин А-92 продається за 35,05, А-95 – за 35,49, а дизель – 35,29 грн за літр. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 0,77-0,91 грн, а дизель – на 1 гривню.

[ + – ] Ціни на пальне в Україні

БРСМ підняла вартість бензинів А-92 та А-95 на 0,23 грн – до 32,08 та 33,08 грн за літр. Дизельне паливо на заправках БРСМ подорожчало на 0,18 грн – до 32,03 грн за літр.

Мережі Shell, AMIC, "Паралель", Motto, UPG, Mango, Chipo й інші продають паливо дорожче на 0,17-1,20 грн за літр.

Експерти групи "А-95" стверджують, що в середньому бензини в Україні подорожчали на 18 копійок. А-92 продається за 33,65 грн за літр, А-95 — по 34,54 за літр.

Дизель зріс у ціні на 14 копійок, до 33,74 грн за літр.

Трейдери заклали в ціни ризик війни з РФ

Закупівельна ціна палива зростає, тому українські АЗС реагують збільшенням цін, сказав у розмові з Фокусом директор групи "А-95" Сергій Куюн.

На його думку, впливає також зростання цін на нафту та збільшення курсу долара в Україні.

"Нафта підскочила майже до 100 дол. за барель, у результаті ціни на бензин і дизель на колонках в Україні зросли більш ніж на 4 гривні з початку року. До речі, імпорт дизпалива з Росії в січні зріс на 31% порівняно з минулим роком", – повідомив він.

[ + – ] Ціни на бензин в Україні зросли більш ніж на 4 гривні з початку 2022 року

Сировинні ринки відреагували зниженням цін після новин, що обнадіюють, про деескалацію військової напруженості з РФ, зазначив Куюн.

"Якщо динаміка продовжиться, будуть хороші новини, то ціни також швидко знизяться, як і виросли. Світові трейдери переживали, що якщо тут буде гаряче, буде дестабілізація поставок із Росії на світовий ринок, що загрожує дефіцитом палива. Ці ризики були закладені, і ажіотаж призвів до зростання цін на АЗС, від якого Україна постраждала", – пояснив експерт.

Постачання палива з Білорусі, за його словами, продовжиться, адже Україна є єдиним експортним ринком для цієї країни.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі Фокусу говорив, що зростання цін на пальне в Україні не пов'язане з рішенням Білорусі заборонити транзит нафтопродуктів із Литви.

Нагадаємо, що Україна розглядає ідею відновити постачання палива з Польщі через концерн Orlen, але тоді паливо на АЗС може збільшитися в ціні приблизно на 1 грн за літр.