Дизель почти по 40 гривен: в Украине дорожает топливо на АЗС после новостей о вторжении РФ

Рост мировых цен на нефть, курса доллара и ажиотаж вокруг возможной войны с Россией привел к росту цен на заправках, от которого пострадала Украина, сказали в комментарии Фокусу эксперты энергорынка.

Министерство экономики Украины 16 февраля опубликовало новый расчет средней стоимости бензина и дизельного топлива. От этих показателей сети автозаправок считают наценку.

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Расчетая цена для литра бензина выросла на 0,91 грн – с 30,84 до 31,75 грн за литр, а для дизеля – на 0,77 грн, с 28,30 до 29,07 грн за литр.

Новые данные по состоянию на 15 февраля министерству предоставила компания НАК "Нафтогаз Украины".

C учетом предельного уровня торговой надбавки, которые Кабмин Украины установил 14 мая 2021, "обычный" бензин в сетях АЗС не могут продавать дороже 35,84 гривен за литр, а "обычный" дизель – более, чем за 35,30 гривен за литр.

Топливо подорожало в сетях АЗС

Крупные сети автозаправок 16 февраля откорректировали цены на бензин А-92, А-95 и дизель, говорится в результатах мониторинга розничного рынка нефтепродуктов консалтинговой группы "А-95", которые имеются в распоряжении Фокуса.

На заправках сети KLO бензин А-92 продается за 35,05, А-95 — за 35,49, а дизель — 35,29 грн за литр. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн, а дизель – на 1 гривну.

[ + – ] Цены на топливо в Украине

БРСМ подняла стоимость бензинов А-92 и А-95 на 0,23 грн – до 32,08 и 33,08 грн за литр. Дизельное топливо на заправках БРСМ подорожало на 0,18 грн – до 32,03 грн за литр.

Сети Shell, AMIC, "Параллель", Motto, UPG, Mango, Chipo и другие продают топливо дороже на 0,17-1,20 грн за литр.

Эксперты группы "А-95" утверждают, что в среднем бензины в Украине подорожали на 18 копеек. А-92 продается по 33,65 грн за литр, А-95 — по 34,54 за литр.

Дизель повысился в цене на 14 копеек, до 33,74 грн за литр.

Трейдеры заложили в цены риск войны с РФ

Закупочная цена топлива растет, поэтому украинские АЗС реагируют увеличением цен, сказал в разговоре с Фокусом директор группы "А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, влияет также рост цен на нефть и увеличение курса доллара в Украине.

"Нефть подскочила почти до 100 долл. за баррель, в результате цены на бензин и дизель на колонках в Украине выросли более, чем на 4 гривны с начала года. К слову, импорт дизтоплива из России в январе вырос на 31% по сравнению с прошлым годом", – сообщил он.

[ + – ] Цены на бензин в Украине выросли более, чем на 4 гривны с начала 2022 года

Сырьевые рынки отреагировали снижением цен после обнадеживающих новостей о деэскалации военной напряженности с РФ, отметил Куюн.

"Если динамика продолжится, будут хорошие новости, то цены также быстро снизятся, как и выросли. Мировые трейдеры переживали, что если тут будет горячо, последует дестабилизация поставок из России на мировой рынок, что грозит дефицитом топлива. Эти риски были заложены и ажиотаж привел к росту цен на АЗС, от которого Украина пострадала", – пояснил эксперт.

Поставки топлива из Беларуси, по его словам, продолжатся, ведь Украина является единственным экспортным рынком для этой страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Фокусу говорил, что рост цен на топливо в Украине не связан с решением Беларуси запретить транзит нефтепродуктов из Литвы.

Напомним, что Украина рассматривает идею возобновить поставки топлива из Польши через концерн Orlen, но тогда топливо на АЗС может подняться в цене примерно на 1 грн за литр.