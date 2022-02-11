Данилов назвал причину резкого скачка цен на топливо в Украине (видео)

По словам секретаря СНБО, запрет Беларуси на транзит нефтепродуктов из Литвы никак не повлиял на ситуацию с топливом в Украине.

Рост цен на топливо в Украине не связан с решением Беларуси, которая утвердила запрет на транзит нефтепродуктов из Литвы. Об этом на вопрос Фокуса ответил секретарь Национального совета и обороны Алексей Данилов.

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Журналист Фокуса в ходе брифинга, который состоялся после выездного заседания СНБО в Харькове, поинтересовался относительно возможного топливного кризиса, который может быть спровоцирован запретом Беларуси о транзите нефтепродуктов из Литвы.

"Учитывает ли СНБО сценарии топливного кризиса в Украине, ведь после такого запрета Беларусь может занять 100% рынка топлива?", — поинтересовался корреспондент.

Как отметил Алексей Данилов, он был готов к подобному вопросу и заверил, что рост цен на топливо зафиксирован из-за повышения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.

"К сожалению, имеется рост стоимости нефтепродуктов, однако он не связан с этой ситуацией (запрет Беларуси на транзит нефтепродуктов из Литвы — ред.). Оно связано с тем, что последние две недели растут цены на нефть во всем мире", — добавил секретарь СНБО в ходе брифинга.

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Отметим, что в ходе брифинга Алексей Данилов также рассказал Фокусу, планируют ли власти Украины в условиях возможного вторжения РФ вывозить в безопасные регионы документацию под грифом "секретно".

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожало топливо. По расчетам Министерства экономики от 3 февраля, украинские АЗС могут продавать бензин А-95 не дороже 35,84 гривен за литр, а дизель – не более 35,30 гривен за литр. Рост цен на топливо эксперты объяснили высокой стоимостью нефти марки Brent и запретом Беларуси на транзит нефтепродуктов из Литві.