Данілов назвав причину різкого стрибка цін на пальне в Україні (відео)

За словами секретаря РНБО, заборона Білорусі на транзит нафтопродуктів із Литви ніяк не вплинула на ситуацію з паливом в Україні.

Зростання цін на пальне в Україні не пов'язане з рішенням Білорусі, яке затвердило заборону на транзит нафтопродуктів з Литви. Про це на запитання Фокусу відповів секретар Національної ради та оборони Олексій Данілов.

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Журналіст Фокусу під час брифінгу, який відбувся після виїзного засідання РНБО в Харкові, поцікавився щодо можливої паливної кризи, яку може спровокувати заборона Білорусі про транзит нафтопродуктів із Литви.

"Чи враховує РНБО сценарії паливної кризи в Україні, адже після такої заборони Білорусь може зайняти 100% ринку палива?" — поцікавився кореспондент.

Як зазначив Олексій Данілов, він був готовий до такого питання і запевнив, що зростання цін на пальне зафіксували через підвищення вартості нафтопродуктів на світових ринках.

"На жаль, є зростання вартості нафтопродуктів, проте воно не пов'язане з цією ситуацією (заборона Білорусі на транзит нафтопродуктів з Литви — ред.). Вона пов'язана з тим, що останні два тижні зростають ціни на нафту в усьому світі", — додав секретар РНБО під час брифінгу.

[ + – ] Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував зростання цін на пальне в Україні

Зазначимо, що під час брифінгу Олексій Данілов також розповів Фокусу, чи планує влада України в умовах можливого вторгнення РФ вивозити в безпечні регіони документацію під грифом "таємно".

Раніше повідомляли, що в Україні різко подорожчало паливо. За розрахунками Міністерства економіки від 3 лютого, українські АЗС можуть продавати бензин А-95 не дорожче за 35,84 гривні за літр, а дизель – не більше 35,30 гривень за літр. Зростання цін на пальне експерти пояснили високою вартістю нафти марки Brent та забороною Білорусі на транзит нафтопродуктів із Литви.