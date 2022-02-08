Чому в Польщі дешевше, ніж у нас. Як знизити ціну на бензин в Україні

Як і передбачали аналітики, граничну ціну бензину було підвищено урядом на 1,59 грн/л, на дизельне паливо — на 1,46 грн/л. У результаті ціни не повинні перевищувати 35,84 та 35,30 грн/л відповідно. Думаю, протягом кількох днів ринок відіграє нове підвищення.

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Що робити з цією шаленою ціною?

Свій рецепт наразі апробують поляки. Там уряд знизив акциз, прибрав податок з роздрібного продажу, а головний крок – зрізав ПДВ на паливо з 23 до 8%. Ціни впали протягом дня на 12%.

І після вищезгаданого підвищення паливо в Польщі стане дешевшим, ніж у нас.

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З 36 грн у "бензиновій" ціні сидить 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. А дизелі – 6 грн ПДВ та 4,50 грн акцизу.

Мені здається, що з ПДВ можна спробувати. Це найкриміналізованіший податок, який держава все одно погано збирає через купу схем з готівкою на АЗС (унікальні чеки з БРСМ я тут публікував неодноразово), продажем документів, скруток.

Тож, може, реально знизити ПДВ на паливо, зрізати ціну і заодно вбити доцільність махінацій з ПДВ і в результаті зібрати стільки, скільки й сьогодні, але без цього криміналу та корупції?

Першоджерело.