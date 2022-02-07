Не чекати на форс-мажор. Половина українського бензину з Білорусі – у чому небезпека?

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Раніше Лукашенко ходив навкруги, але, мабуть, сам здивувався, чому його ніхто тут не чує. Тому вже говорить прямим текстом – Білорусь із Росією перекриють постачання нафтопродуктів у разі ескалації. Трохи доповню, вони зупинять їх до ескалації.

Нагадаю, це два літри дизпалива із трьох, що споживаються в Україні, кожен другий літр бензину. Далеко ми поїдемо?

Може, все ж таки почнемо займатися диверсифікацією? Завантажувати наші заводи та порти? Без різких рухів, без паніки просто беремо, розробляємо план, що де треба підрегулювати, і починаємо по ньому рухатися.

Треба прискорюватися: вже від двох великих трейдерів чув, що в березні може статися "плановий форс-мажор", коли, швидше за все, Білорусь буде змушена знизити постачання в Україну під приводом нестачі нафти, аварії на нафтопроводі, збоях у технології тощо (необхідне підкреслити).

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І, повірте, це вже буде не лайтове припинення поставок із Литви, це буде реальна проблема, коли день рік годує.

Може, нарешті, хоч щось закупимо для армії? На початку грудня як провалилася планова закупівля дизпального армією, так ніхто не те щоб закупив, навіть новий тендер не оголосили… Реально це вже навіть не можна назвати непрофесіоналізмом, це натуральна диверсія!

Один із трейдерів уже розповів план: генерали кажуть, якщо почнеться, ми у вас відберемо паливо. Завіса.

Першоджерело.