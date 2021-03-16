Пристебніться, злітаємо! На скільки виростуть ціни на паливо на українських заправках

Пристебніться, злітаємо!

Proton Energy Group російського бізнесмена Нісана Мойсеєва заявила про зупинку постачання палива в Україну з 1 квітня.

"На початку березня 2021 року компанія отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що Служба безпеки України настійно рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy Group SA й утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

Крім того, минулого тижня ми стали свідками подій щодо мережі АЗС Glusco, що належить Glusco Energy SA, і члена Нафтогазової асоціації України. Раніше, у лютому 2021 року технологічний обсяг дизельного палива в трубопроводі, який належить компанії, був незаконно заарештований українською владою....

У результаті вищевказаних ... дій української влади у вас можуть бути затримки і/або відмова в митному оформленні нафтопродуктів, що поставляються компанією до українського кордону. Компанія несе фінансові втрати через арешт свого дизельного палива і хотіла б уникнути такої ситуації для Вашого бізнесу... . Це написав Proton про причини зупинки.

А про що не написав, то це про цифри. У трубі в "Протона" за позовом НАБУ запечатали 130 тис. т. дизпалива ринковою вартістю близько $ 75 млн, а арешт "Глуску", за нашими розрахунками, обходиться в суму близько $ 100 тис. на день (співробітників ж ніхто не звільнив).

Тому відчай швейцарських інвесторів можна зрозуміти. З іншого боку, знали, куди йшли, про ризики знали, державні рейтинги нижче плінтуса вже давно.

Тепер про ситуацію. У 2020 році Proton Energy забезпечила близько 22% ринку дизпалива і зрідженого газу. Напередодні квітня з його піковим весняним споживанням — новина про зупинку постачань, м'яко кажучи, не дуже хороша.

Оперативно замістити такий обсяг можна, але дуже складно (активізація споживання відбувається не тільки в Україні).

Щодо дизелю, основний вихід — постачання по морю, їх треба наростити вдвічі до 200 тис. т. У минулому році в середньому було 65 тис. т, рекорд зафіксований восени 2019 року — 153 тис. т. І якщо у квітні включаться перехідні обсяги (непогані запаси були в портах Одеси та Південного), то у травень ринок увійде абсолютно "сухим".

Проблема не в портах, їх потужність з приймання з моря надлишкова, а в залізниці, яка лежить на лопатках і в тому ж 2019 році не змогла підставити плече для вивантаження хоч якихось обсягів. З тих пір ситуація особливо не покращилася.

Є надія, що до травня трейдери намацають додаткові обсяги постачань, зокрема з Польщі, Литви, Білорусі. Ну, і чекаємо реакції українських нафтопереробників, зокрема, "Укртатнафти". Вони так хотіли мит і обмежень на російський продукт, ось — отримаєте, ваш вихід!

Теж вельми складно скласти баланс по зрідженому газу. Швидко замістити точно не вдасться, на ринку дефіцит, наслідки якого вже відчули в ціні всі, хто «на газу». Відсутній обсяг може бути привезений з моря і через сухопутні кордони. Не відразу, але може.

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Що буде з цінами? Скажімо так, ринок сильно лихоманило, й ажіотажний ріст цін був з куди меншими проблемами.

Щодо газу підвищення може становити до гривні на літрі. І це тільки за рахунок більш витратної логістики альтернативних постачань.

Незалежно від цієї ситуації ми очікуємо підвищення закупівельної ціни через тривалу нестачу на зовнішньому ринку.

Тому гривнею на літрі справа точно не обмежиться. Але без палива ця категорія споживачів не залишиться — завжди є бензин.

Складніше спрогнозувати ситуацію щодо дизпалива. Тут логістична складова великого значення не зіграє, усе буде залежати від достатності пропозиції. Якщо буде нестача хоча б 1% в балансі, це здатне неконтрольовано підняти ціни.

Починає працювати ланцюгова реакція: на якийсь АЗС пропадає паливо, споживачі в паніці накидаються на інші станції, заправляючи повні баки тощо.

Зрештою АЗС, швидше всього, будуть обмежувати вільний продаж, оскільки підвищувати ціни для охолодження попиту може бути загрозливим. Ну, і звичайно ж, по повній дістанеться "конечникам" (промспоживачам — авт.) — гуртові ціни будуть на всю котушку.

За великим рахунком, сьогодні все залежить від позиції Кремля. Яке буде прийняте рішення: зупинити постачання в Україну чи знайти нового оператора?

Зазначимо, що "Роснафта", яку везе в Україну "Протон", не єдиний постачальник: везуть "Лукойл", "Татнафта", "Газпромнафта", ТАІФ, "Роснафта" та інші, і їхні українські контрагенти тривожних сигналів поки не отримують.

Проблема в тому, що якщо в Москві вирішили не постачати "Роснафту", то велика ймовірність зупинки й інших експортерів. І ось тоді масштабної кризи не уникнути.

З іншого боку, у квітні-травні буде боляче, але до літа все увійде у свою колію і чекати новин з Росії більше не буде потреби.

За нашими даними, консультації з приводу постачань в Україну вже розпочаті, рішення повинно бути прийняте на тижні.

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Публікується за згодою автора.