Танець із граблями. Чому перевірки на ринку нафтопродуктів не знизять ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту за чотири місяці зросли на 81%. На нафтопродукти — на 76%. Оптові ціни в Україні за цей же період додали 30-34%.

Здебільшого в країнах Євросоюзу маємо зростання цін на 28-33% (у Бундесі дизель на 50% подорожчав).

А ціни на українських АЗС — 17-18% ...

Начебто зрозуміло, що на бензоколонках далі буде тільки зростання, тому що ще навіть не надолужили те, що вже відбулося. А потім залишиться лише сподіватися, що нафта не повзтиме далі. (А повзти буде: ОПЕК із Росією, Казахстаном та іншими неОПЕКами минулого тижня пролонгували обмеження з видобутку, усупереч очікуванням).

Незрозуміло це тільки українським чиновникам. Прем'єр Шмигаль і міністр економіки Петрашко другий тиждень умовляють власників автозаправних мереж... знизити ціни. Вже відбулися "профілактичні" зустрічі в АМКУ.

Як "крок назустріч" Кабмін презентував розпорядження про нові перевірки, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком (друзі, це ж вам самим потрібно перш за все для поповнення бюджету та залучення інвестицій!).

До того ж, повинен вас, панове міністри, засмутити: у разі успішної боротьби з тіньовим ринком ціни навіть підростуть, адже в них з'явиться податковий складник.

Ринок повниться чутками, що в Кабміні вже "багатіють думкою" про держрегулювання за аналогією з ринком природного газу. Там теж закупівля імпорту в січні була по 10 грн за кубів, але проканали ж 6,99!

Ось, тільки, проблема в тому, що на паливному ринку немає свого НАКу з газом по 3 грн за куб обсягом, достатнім для всього побутового споживання, і літніх запасів немає за такою ж ціною. (Ну, і ще не вечір, терміни подачі позовів на компенсацію збитків від держрегулювання ще не настали).

Що точно є: так це 85% імпорту в сумарному балансі ринку нафти, бензину та ДП. Коротше, дерзайте!

Даю підказку: за аналогією з газом треба ще з нафтотрейдерами обговорити річний продукт на бензин і дизпаливо. Щоб був контракт аж на рік!

Круто ж! ...А я поки поїду затарю вільні каністри.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.