Танец с граблями. Почему проверки на рынке нефтепродуктов не снизят цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть за четыре месяца выросли на 81%. На нефтепродукты – на 76%. Оптовые цены в Украине за этот же период прибавили 30-34%.

В среднем, по странам Евросоюза имеем рост цен на 28-33% (в Бундесе дизель на 50% подорожал).

А цены на украинских АЗС – 17-18%…

Вроде бы понятно, что на бензоколонках дальше будет только рост, потому что еще даже не наверстали то, что уже произошло. А потом останется лишь надеяться, что нефть не будет ползти дальше. (А ползти будет: ОПЕК с Россией, Казахстаном и прочими неОПЕКами на прошлой неделе пролонгировали ограничения по добыче, вопреки ожиданиям).

Непонятно это только украинским чиновникам. Премьер Шмыгаль и министр экономики Петрашко вторую неделю уламывают владельцев автозаправочных сетей… снизить цены. Уже прошли "профилактические" встречи в АМКУ.

В качестве "шага навстречу" Кабмин презентовал распоряжение о новых проверках, направленных на борьбу с нелегальным рынком (ребята, это же вам самим нужно прежде всего для пополнения бюджета и привлечения инвестиций!).

Мало того, должен вас, господа министры, расстроить: в случае успешной борьбы с теневым рынком цены даже подрастут, ведь в них появится налоговая составляющая.

Рынок полнится слухами, что в Кабмине уже "багатіють думкою" о госрегулировании по аналогии с рынком природного газа. Там тоже закупка импорта в январе была по 10 грн за кубов, но прокатило же 6,99!

Вот, только, проблема в том, что на топливном рынке нет своего НАКа с газом по 3 грн за куб в объеме, достаточном для всего бытового потребления, и летних запасов нет по такой же цене. (Ну, и еще не вечер, сроки подачи исков на компенсацию убытков от госрегулирования еще не настали).

Что точно есть: так это 85% импорта в суммарном балансе рынка нефти, бензина и ДТ. Короче, дерзайте!

Даю подсказку: по аналогии с газом надо еще с нефтетрейдерами обсудить годовой продукт на бензин и дизтопливо. Чтобы был контракт на целый год!

Круто же!… А я пока поеду затарю свободные канистры.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.