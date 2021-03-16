Пристегнитесь, взлетаем! На сколько вырастут цены на топливо на украинских заправках

Пристегнитесь, взлетаем!

Proton Energy Group российского бизнесмена Нисана Моисеева заявила об остановке поставок топлива в Украину с 1 апреля.

"В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

Кроме того, на прошлой неделе мы стали свидетелями событий в отношении сети АЗС Glusco, принадлежащей Glusco Energy SA, и члена Нефтегазовой ассоциации Украины. Ранее, в феврале 2021 года технологический объем дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, был незаконно арестован украинскими властями….

В результате вышеуказанных… действий украинских властей у Вас могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией к украинской границе. Компания несет финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива и хотела бы избежать такой ситуации для Вашего бизнеса…". Это написал Proton о причинах остановки.

А о чем не написал, так это о цифрах. В трубе у "Протона" по иску НАБУ запечатали 130 тыс. т дизтоплива рыночной стоимостью около $75 млн, а арест "Глуско", по нашим расчетам, обходится в сумму около $100 тыс. в день (сотрудников же никто не уволил).

Так что отчаяние швейцарских инвесторов можно понять. С другой стороны, знали, куда шли, о рисках знали, странновые рейтинги ниже плинтуса уже давно.

Теперь о ситуации. В 2020 году Proton Energy обеспечила около 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа. Накануне апреля с его пиковым весенним потреблением – новость об остановке поставок, мягко говоря, не очень хорошая.

Оперативно заместить такой объем можно, но очень сложно (активизация потребления происходит не только в Украине).

По дизелю основной выход – поставки по морю, их надо нарастить вдвое до 200 тыс. т. В прошлом году в среднем было 65 тыс. т, рекорд зафиксирован осенью 2019 года – 153 тыс. т. И если в апреле включатся переходные объемы (неплохие запасы были в портах Одессы и Южного), то в май рынок войдет абсолютно "сухим".

Проблема не в портах, их мощность по приемке с моря избыточна, а в железной дороге, которая лежит на лопатках и в том же 2019 году не смогла подставить плечо для выгрузки хоть каких-то объемов. С тех пор ситуация особо не улучшилась.

Есть надежда, что к маю трейдеры нащупают дополнительные объемы поставок, в частности из Польши, Литвы, Беларуси. Ну, и ждем реакции украинских нефтепереработчиков, в частности, "Укртатнафты". Они так хотели пошлин и ограничений на российский продукт, вот – получите, ваш выход!

Тоже весьма сложно сложить баланс по сжиженному газу. Быстро заместить точно не удастся, на рынке дефицит, последствия которого уже почувствовали в цене все, кто «на газу». Недостающий объем может быть привезен по морю и через сухопутные границы. Не сразу, но может.

Важно

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Что будет с ценами? Скажем так, рынок сильно лихорадило и ажиотажный рост цен был при куда меньших проблемах.

По газу повышение может составить до гривны на литре. И это только за счет более затратной логистики альтернативных поставок.

Независимо от этой ситуации мы ожидаем повышения закупочные цен из-за продолжающейся нехватки на внешнем рынке.

Так что гривной на литре дело очевидно не ограничится. Но без топлива эта категория потребителей не останется – всегда есть бензин.

Сложнее спрогнозировать ситуацию по дизтопливу. Здесь логистическая составляющая большого значения не сыграет, все будет зависеть от достаточности предложения. Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены.

Начинает работать цепная реакция: на какой-то АЗС пропадает топливо, потребители в панике набрасываются на другие станции, заправляя полные баки, и так далее.

В конечном итоге, АЗС, скорее всего, будут ограничивать свободную продажу, так как повышать цены для охлаждения спроса может оказаться чревато. Ну и конечно же по полной достанется "конечникам" (промпотребителям — Авт.) – оптовые цены будут на всю катушку.

По большому счету, сегодня все зависит от позиции Кремля. Какое будет принято решение: остановить поставку в Украину или найти нового оператора?

Отметим, что "Роснефть", которую везет в Украину "Протон", не единственный поставщик: везут "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ТАИФ, "Русснефть" и другие, и их украинские контрагенты тревожных сигналов пока не получают.

Проблема в том, что если в Москве решат не поставлять "Роснефть", то велика вероятность остановки и других экспортеров. И вот тогда масштабного кризиса не избежать.

С другой стороны, в апреле-мае будет больно, но к лету все войдет в свою колею и ждать новостей из России больше не будет потребности.

По нашим данным, консультации по поводу поставок в Украину уже начаты, решение должно быть принято на неделе.

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Публикуется с согласия автора.