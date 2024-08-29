Час помовчати. Чому будь-яка інформація про енергетику зараз — наведення для ракет РФ

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Час помовчати

"Що стосується деталей про руйнування на ГЕС або інших (енергооб'єктів — ІФ-У)… У нас свобода слова, але я не підтримую, коли ворог знає, які конкретно пошкодження він здійснив своїм ударом по Україні та енергосистемі", — сказав він на форумі "Україна 2024. Незалежність" у вівторок у Києві.

"Є деталі, які має знати весь світ — для розуміння, що Росія творить тут, на нашій землі… Але в якому стані ті чи інші споруди і що ми там зараз робимо — нехай це буде в тиші", — наголосив глава держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Я б ще додав, що в тиші взагалі має лишатися все, що стосується стратегічних галузей в енергетиці та логістиці. Тому що оці бравурні, чи не щоденні звіти чиновників, очільників державних і навіть приватних нафтогазових й енергетичних компаній є прицілом і подразником для ворога.

Кажете, у вас все добре, надої зростають? Тоді ми йдемо до вас!

Здавалося, це ж очевидно. Виявляється, ні.

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Позиція більш ніж зручна: як піаритись на позитиві — я молодець. А якщо прилетіть, то я тут нi до чого, ворог підступний, та й про прильоти, як правило, не повідомляють (а тепер ще й президент попросив нічого не говорити).

Одна приватна компанія допіарилася до того, що просто у пресрелізі про відновлений проєкт зазначила, що по ньому вже били. І досить успішно, як випливає з тексту, бо тепер компанія героїчно долає наслідки тієї атаки.

Немає у нас гарних новин. Крапка. Все погано.

Цей "позитив" ніяк не допоможе у роботі, а наразити на небезпеку об’єкти й фахівців, які там працюють, — елементарно.

Росіяни, до речі, засекретили майже всі виробничі й експортні дані у нафтогазовій сфері. Може, тому й успішно розпихують свою нафту, нафтопродукти та газ по всьому світу?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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