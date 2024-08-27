Чорний день 26 серпня: остаточні підсумки масованого удару РФ по енергетиці України

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Остаточні висновки щодо удару 26 серпня 2024 року.

Так, тут справді підходить визначення "найбільш масований за весь час війни".

Бо із цифрами в 127 ракет та 109 БПЛА за сьогодні в порівняння підходить хіба що число в 160 ракет різних типів, які Росія випустила протягом доби 24 лютого 2022 року.

Але це заодно ілюструє, наскільки виріс потенціал нашої протиповітряної оборони, особливо, як порівняти з початком повномасштабного вторгнення.

Хоча, звісно, можна дискутувати, на яку частку тут припадає поставка західної матчастини, зокрема, тих же F-16, а на яку частку – воля та винахідливість наших воїнів під час захисту неба.

Це ми-то зараз можемо собі дозволити таку розкіш, як заміряти ефективність збиття від нашої ППО ледь чи не штангенциркулем.

Але ж і не треба забувати одну просту річ: ідеологія масованого повітряного удару як прийому бойових дій прямо передбачає, що атаку взагалі відбити не вдається і всі ракети та бомби досягають призначених цілей.

Це був не просто найбільш масований, але й, мабуть, найбільш підступний удар рашистів.

Є повідомлення, що росіяни сьогодні активно використовували ракети із касетними боєголовками, щоб максимально ускладнити відновлювальні роботи.

Логіка проста, як двері: енергетики не можуть почати відновлення, поки сапери не приберуть всі суббоєприпаси, яких, наприклад, в Х-101 може бути 60 штук.

Можливо, хто пропустив, але рашисти проти нас використовують вже четверту ітерацію ракет Х-101, які підвішуються під Ту-95МС:

перша — це базовий варіант Х-101 із моноблочною БЧ масою 450 кг, проходила під позначенням "Изделие 504";

друга — модифікована під позначенням "Изделие 504АП", відрізняється від "попередника" наявністю оптико-електронної станції для точнішого наведення на ціль та засобів для протидії ПЗРК;

третя — відрізняється збільшеною до 800 кг масою бойового навантаження, по суті, там дві боєголовки, здвоєні як матрьошка;

ну і четверта — у цій "матрьошці" одна із частин має касетне спорядження, звідки вивалюються аж 60 суббоєприпасів-"м'ячиків", небезпечних за будь-якого контакту.

Ракети Х-101, готові до запуску Фото: З відкритих джерел

Окрема воєнно-технічна примітка. Повітряні Сили фіксують, що було випущено аж 77 ракет типу Х-101; якщо співставити із тим, що повідомлялось про 11 Ту-95МС, то значить, тут рашисти не пошкодували питання ресурсу бомбардувальників та чіпляли, по суті, максимальне навантаження.

Третє, найкоротше — з огляду на сьогоднішній масштаб, росіяни мають намір на нову кампанію зі знищення нашої енергосистеми.

Тому варто бути морально готовим до того, що ця кампанія буде, і вона буде особливо жорстокою з боку ворога.

Питання тільки в тому, які інтервали тут зможуть витримувати рашисти.

Ну і четверте, методологічне — щоб виготовити до 130 ракет нових типів для цього нового удару,

російський ВПК насправді мав без перерви, в режимі 24/7, працювати щонайменше 1,5 місяця, а не 2 тижні, як тут в нас окремі блогери просторікували.

З цього можна редукувати, що РФ почала готуватись до цього удару буквально після попереднього, 8 липня, коли були "прильоти" по "Охматдиту".

Відповідно, якщо хто шукав відносно прості критерії для орієнтування в ситуації, то ось вони:

якщо спікер наголошує на системності зусиль рашистів, то там є про що дискутувати;

але от якщо спікер оперує поняттями "Путін помстився", або щось семантично близьке — то там одразу треба посилати їсти ягель, це в бік Ісландії. А можете й за більш звичною адресою, то ваше право, брати та сестри українці.

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