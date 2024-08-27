Чорний день 26 серпня: остаточні підсумки масованого удару РФ по енергетиці України
Військовий аналітик Іван Киричевський підбиває підсумки вчорашнього ракетного удару по енергетиці України. Він переконаний, що, на жаль, готуватися треба до неприємного сценарію — з огляду на все, Росія розпочинає нову кампанію зі знищення української енергетики.
Остаточні висновки щодо удару 26 серпня 2024 року.
Так, тут справді підходить визначення "найбільш масований за весь час війни".
Бо із цифрами в 127 ракет та 109 БПЛА за сьогодні в порівняння підходить хіба що число в 160 ракет різних типів, які Росія випустила протягом доби 24 лютого 2022 року.
Але це заодно ілюструє, наскільки виріс потенціал нашої протиповітряної оборони, особливо, як порівняти з початком повномасштабного вторгнення.
Хоча, звісно, можна дискутувати, на яку частку тут припадає поставка західної матчастини, зокрема, тих же F-16, а на яку частку – воля та винахідливість наших воїнів під час захисту неба.
Це ми-то зараз можемо собі дозволити таку розкіш, як заміряти ефективність збиття від нашої ППО ледь чи не штангенциркулем.
Але ж і не треба забувати одну просту річ: ідеологія масованого повітряного удару як прийому бойових дій прямо передбачає, що атаку взагалі відбити не вдається і всі ракети та бомби досягають призначених цілей.
Це був не просто найбільш масований, але й, мабуть, найбільш підступний удар рашистів.
Є повідомлення, що росіяни сьогодні активно використовували ракети із касетними боєголовками, щоб максимально ускладнити відновлювальні роботи.
Логіка проста, як двері: енергетики не можуть почати відновлення, поки сапери не приберуть всі суббоєприпаси, яких, наприклад, в Х-101 може бути 60 штук.
Можливо, хто пропустив, але рашисти проти нас використовують вже четверту ітерацію ракет Х-101, які підвішуються під Ту-95МС:
- перша — це базовий варіант Х-101 із моноблочною БЧ масою 450 кг, проходила під позначенням "Изделие 504";
- друга — модифікована під позначенням "Изделие 504АП", відрізняється від "попередника" наявністю оптико-електронної станції для точнішого наведення на ціль та засобів для протидії ПЗРК;
- третя — відрізняється збільшеною до 800 кг масою бойового навантаження, по суті, там дві боєголовки, здвоєні як матрьошка;
- ну і четверта — у цій "матрьошці" одна із частин має касетне спорядження, звідки вивалюються аж 60 суббоєприпасів-"м'ячиків", небезпечних за будь-якого контакту.
Окрема воєнно-технічна примітка. Повітряні Сили фіксують, що було випущено аж 77 ракет типу Х-101; якщо співставити із тим, що повідомлялось про 11 Ту-95МС, то значить, тут рашисти не пошкодували питання ресурсу бомбардувальників та чіпляли, по суті, максимальне навантаження.
Третє, найкоротше — з огляду на сьогоднішній масштаб, росіяни мають намір на нову кампанію зі знищення нашої енергосистеми.
Тому варто бути морально готовим до того, що ця кампанія буде, і вона буде особливо жорстокою з боку ворога.
Питання тільки в тому, які інтервали тут зможуть витримувати рашисти.
Ну і четверте, методологічне — щоб виготовити до 130 ракет нових типів для цього нового удару,
російський ВПК насправді мав без перерви, в режимі 24/7, працювати щонайменше 1,5 місяця, а не 2 тижні, як тут в нас окремі блогери просторікували.
З цього можна редукувати, що РФ почала готуватись до цього удару буквально після попереднього, 8 липня, коли були "прильоти" по "Охматдиту".
Відповідно, якщо хто шукав відносно прості критерії для орієнтування в ситуації, то ось вони:
- якщо спікер наголошує на системності зусиль рашистів, то там є про що дискутувати;
- але от якщо спікер оперує поняттями "Путін помстився", або щось семантично близьке — то там одразу треба посилати їсти ягель, це в бік Ісландії. А можете й за більш звичною адресою, то ваше право, брати та сестри українці.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо