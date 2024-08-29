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Мнения

Время помолчать. Почему любая информация об энергетике сейчас — наводка для ракет РФ

Сейчас не время для пиара в энергетике и других стратегических отраслях, уверен экономист Сергей Куюн. Любую информацию об украинских достижениях враг может использовать как наводку на цель.

Сергей Куюн
Сергей Куюн
Эксперт по энергетическим вопросам
eye 16
Ракетный обстрел
Фото: пресс-служба МВД | Последствия недавнего ракетного обстрела
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Время помолчать

"Что касается деталей о разрушениях на ГЭС или других (энергообъектов — ИФ-У)... У нас свобода слова, но я не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он совершил своим ударом по Украине и энергосистеме", — сказал он на форуме "Украина 2024. Независимость" во вторник в Киеве.

"Есть детали, которые должен знать весь мир для понимания, что Россия здесь творит на нашей земле... Но в каком состоянии те или иные наши сооружения и что мы там сейчас делаем — пусть это будет в тишине", — подчеркнул глава государства, сообщает "Интерфакс-Украина".

Я бы еще добавил, что в тишине вообще должно оставаться все, что касается стратегических отраслей в энергетике и логистике. Потому что эти бравурные, почти ежедневные отчеты чиновников, руководителей государственных и даже частных нефтегазовых и энергетических компаний являются прицелом и раздражителем для врага.

Говорите, у вас все хорошо, надои растут? Тогда мы идем к вам!

Казалось, это же очевидно. Оказывается, нет.

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Позиция более чем удобна: как пиариться на позитиве — я молодец. А если прилетит, то я тут ни при чем, враг коварный, да и о прилетах, как правило, не сообщают (а теперь еще и президент попросил ничего не говорить).

Одна частная компания допиарилась до того, что прямо в пресс-релизе о восстановленном проекте отметила, что по нему уже били. И довольно успешно, как следует из текста, потому что теперь компания героически преодолевает последствия той атаки.

Нет у нас хороших новостей. Точка. Все плохо.

Этот "позитив" никак не поможет в работе, а подвергнуть опасности объекты и работающих там специалистов — элементарно.

Россияне, кстати, засекретили почти все производственные и экспортные данные в нефтегазовой сфере. Может, поэтому и успешно распихивают свою нефть, нефтепродукты и газ по всему миру?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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