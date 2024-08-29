Время помолчать. Почему любая информация об энергетике сейчас — наводка для ракет РФ

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Время помолчать

"Что касается деталей о разрушениях на ГЭС или других (энергообъектов — ИФ-У)... У нас свобода слова, но я не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он совершил своим ударом по Украине и энергосистеме", — сказал он на форуме "Украина 2024. Независимость" во вторник в Киеве.

"Есть детали, которые должен знать весь мир для понимания, что Россия здесь творит на нашей земле... Но в каком состоянии те или иные наши сооружения и что мы там сейчас делаем — пусть это будет в тишине", — подчеркнул глава государства, сообщает "Интерфакс-Украина".

Я бы еще добавил, что в тишине вообще должно оставаться все, что касается стратегических отраслей в энергетике и логистике. Потому что эти бравурные, почти ежедневные отчеты чиновников, руководителей государственных и даже частных нефтегазовых и энергетических компаний являются прицелом и раздражителем для врага.

Говорите, у вас все хорошо, надои растут? Тогда мы идем к вам!

Казалось, это же очевидно. Оказывается, нет.

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Позиция более чем удобна: как пиариться на позитиве — я молодец. А если прилетит, то я тут ни при чем, враг коварный, да и о прилетах, как правило, не сообщают (а теперь еще и президент попросил ничего не говорить).

Одна частная компания допиарилась до того, что прямо в пресс-релизе о восстановленном проекте отметила, что по нему уже били. И довольно успешно, как следует из текста, потому что теперь компания героически преодолевает последствия той атаки.

Нет у нас хороших новостей. Точка. Все плохо.

Этот "позитив" никак не поможет в работе, а подвергнуть опасности объекты и работающих там специалистов — элементарно.

Россияне, кстати, засекретили почти все производственные и экспортные данные в нефтегазовой сфере. Может, поэтому и успешно распихивают свою нефть, нефтепродукты и газ по всему миру?

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