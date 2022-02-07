Не ждать форс-мажора. Половина украинского бензина из Беларуси — в чем опасность?

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Раньше Лукашенко ходил вокруг да около, но видимо сам удивился, почему его никто здесь не слышит. Поэтому уже говорит прямым текстом – Беларусь с Россией перекроют поставки нефтепродуктов в случае эскалации. Немного дополню, остановят они их ДО эскалации.

Напомню, это два литра дизтоплива из трех, потребляемых в Украине, каждый второй литр бензина. Далеко мы уедем?

Может, все же начнем заниматься диверсификацией? Загружать наши заводы и порты? Без резких движений, без паники просто берем, разрабатываем план, что и где надо подрегулировать, и начинаем по нему двигаться.

Надо ускоряться: уже от двух больших трейдеров слышал, что в марте может случиться "плановый форс-мажор", когда скорее всего Беларусь будет вынуждена снизить поставки в Украину под предлогом нехватки нефти, аварии на нефтепроводе, сбоях в технологии и т.д. (нужное подчеркнуть).

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И, поверьте, это уже будет не лайтовое прекращение поставок из Литвы, будет реальная проблема, когда день год кормит.

Может, наконец-то, хоть что-то закупим для армии? В начале декабря как провалилась плановая закупка дизтоплива армией, так никто не то даже чтобы закупил, даже новый тендер не объявили… Реально это уже даже нельзя назвать непрофессионализмом, это натуральная диверсия!

Один из трейдеров уже рассказал план: генералы говорят, если начнется, мы у вас топливо отберем. Занавес.

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