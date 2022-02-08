Почему в Польше дешевле, чем у нас. Как снизить цену на бензин в Украине

Как и предсказывали аналитики, предельная цена бензина была повышена правительством на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л. В итоге цены не должны превышать 35,84 и 35,30 грн/л соответственно. Думаю, в течение пары дней рынок отыграет новое повышение.

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Что делать с этой безумной ценой?

Свой рецепт сейчас апробируют поляки. Там уряд снизил акциз, убрал налог с розничных продаж, а главный шаг – срезал НДС на топливо с 23 до 8%. Цены упали за день на 12%.

И после вышеупомянутого повышения топливо в Польше станет дешевле, чем у нас.

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Из 36 грн в "бензиновой" цене сидит 6 грн НДС и 7 грн акциза. А дизеле – 6 грн НДС и 4,50 грн акциза.

Мне кажется, что с НДС можно было бы попробовать. Это самый криминализированный налог, который держава все равно плохо собирает из-за кучи схем с наличкой на АЗС (уникальные чеки с БРСМ я тут публиковал неоднократно), продажей документов, скруток.

Так может реально снизить НДС на топливо, срезать цену и заодно убить целесообразность махинаций с НДС и в итоге собрать столько, сколько и сегодня, но без всего этого криминала и коррупции?

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