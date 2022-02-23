Президент Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель (видео)

НДС на топливо в Украине составляет 20%, но в ближайшее время будет снижен, чтобы уудержать стремительный рост цен.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма". Одним из ее пунктов является снижения НДС на топливо. Об этом глава государства заявил в видеообращении к гражданам Украины.

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Уменьшение НДС на бензин и дизельное топливо – часть мер, призванных снизить налоговую нагрузку на бизнес в Украине.

"Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", — сообщил Владимир Зеленский.

[ + – ] Снижение НДС на топливо - часть программы "экономического патриотизма"

Пока официально не сообщается, на сколько снизят НДС на топливо в Украине. По данным сайта enkorr, налог может быть уменьшен с 20% до 7%.

Такое решение позволит если не снизить цены на бензин и дизель на АЗС, то хотя бы сдержать их рост. За последнее время топливо серьезно подорожало – средняя цена бензина А-95 в Украине приблизилась к 35,5 гривен за литр, а стоимость литра дизеля превысила 34,5 гривны. Среди причин – не только угроза полномасштабной войны, но и рост курса доллара и цен на нефть.

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Ранее на подобный шаг решились власти Польши: с 1 февраля там снизили НДС на топливо с 23% до 8% и это помогло стабилизировать рынок.

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