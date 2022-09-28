Тепер по 100: Зеленський повернув акцизи на пальне

Нульова ставка акцизу зберігається для закупівлі палива потреб Міністерства оборони.

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Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом №7668 про повернення акцизного податку на паливо. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У межах нового закону акцизні ставки будуть такими:

бензин — 100 євро;

дизель — 100 євро;

біопаливо — 100 євро;

газ — 52 євро.

Водночас ПДВ залишається лише на рівні 7%. Нульова ставка акцизу зберігається для закупівлі палива потреб Міністерства оборони.

Закон набирає чинності через день після публікації.

Що тепер буде з цінами на пальне

На запровадженні акцизу наполягали в Кабінеті міністрів. В уряді вважали, що акцизи не вплинуть на вартість палива на АЗС — зростання стримають глобальні чинники.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Економічній правді" розповів, що акциз, який пропонують повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни, і значно меншим, ніж у Євросоюзі.

"За такої кон'юнктури ринку та розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне паливо взагалі не повинна змінитися", — зазначив міністр.

Водночас директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев розповідав Фокусу, що через відсутність в Україні трейдерів-альтруїстів подорожчання палива таки може статися.

на скраплений газ +3 грн на літр (орієнтовно до 29 грн за літр порівняно із середніми цінами станом на початок вересня 2022 року);

бензин +4-5 грн/літр (54-55 грн/літр);

дизель +4-5 грн/літр (57-58 грн/літр);

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабінет міністрів України прибрав податковий акциз на паливо, а ПДВ було знижено з 20% до 7%. Наприкінці квітня Верховна Рада відмовилася підвищувати податок на пальне. Ціни на пальне стали знижуватися з 1 липня до 1 серпня. Найсильніше подешевшав автогаз і дизельне паливо.

Але вже с серпні Верховна Рада підтримала проєкт закону №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану", де передбачалося повернення акцизу на пальне.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як українцям можна підготуватися до ймовірних проблем в осінньо-зимовому періоді: віялових відключень електроенергії, перебоїв із постачанням газу, можливої відсутності гарячої води.

Також Фокус розповідав, як українці самі можуть підготуватися до майбутньої зими. Експерти радять замінити вікна та двері будинку на герметичні, а також утеплити фасад, щоб підвищити енергоефективність житла.