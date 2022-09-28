Теперь по 100: Зеленский вернул акцизы на топливо

Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Министерства обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом №7668-д о возврате акцизного налога на топливо. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В рамках нового закона, акцизные ставки будут следующими:

бензин – 100 евро;

дизель – 100 евро;

биотопливо – 100 евро;

газ – 52 евро;

При этом НДС остается на уровне 7%. Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Министерства обороны.

Закон вступает в силу через день после публикации.

Что теперь будет с ценами на горючее

На введении акциза настаивали в Кабинете министров. В правительстве посчитали, что акцизы не повлияют на стоимость топлива на АЗС — рост сдержат глобальные факторы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "Экономической правде" рассказал, что акциз, который предлагается вернуть, все равно остается значительно меньше, чем был до войны и значительно меньше, чем в Евросоюзе.

"При такой конъюнктуре рынка и размере акциза, например, цена на дизельное топливо вообще не должна измениться", – отметил министр.

Тем временем директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказывал Фокусу, что ввиду отсутствия в Украине трейдеров-альтруистов, подорожания топлива таки может случиться:

на сжиженный газ +3 грн. на литр (ориентировочно до 29 грн. за литр по сравнению со средними ценами по состоянию на начало сентября 2022 года);

бензин +4-5 грн/литр (54-55 грн/литр);

дизель +4-5 грн/литр (57-58 грн/литр);

Напомним, в марте 2022 Кабинет министров Украины убрал налоговый акциз на топливо, а НДС был снижен с 20% до 7%. В конце апреля Верховная Рада отказалась повышать налог на топливо. Цены на горючее стали снижаться с 1 июля по 1 августа. Сильнее всего подешевел автогаз и дизельное топливо.

Но уже в августе Верховная Рада поддержала проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", в котором предусматривался возврат акциза на топливо.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как украинцам можно подготовиться к вероятным проблемам в осененне-зимнем периоде: веерным отключениям электроэнергии, перебоям с поставками газа, возможному отсутствию горячей воды.

Также Фокус рассказывал, как украинцы сами могут подготовиться к грядущей зиме. Эксперты советуют заменить окна и двери дома на герметичные, а также утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья.