Верховная Рада поддержала возвращение акцизов на топливо

Законопроект 7668-д устанавливает акцизы на нефтепродукты и автогаз. В случае принятия его вцелом новые ставки будут действовать до окончания военного положения.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении проект закона №7668-д, возвращающий акцизы на топливо. Его поддержали 236 народных депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект устанавливает акциз на бензин и дизель в размере 100 евро за 1000 литров. Такая же ставка вводится и для альтернативных видов топлива с содержанием этанола. А вот акциз на газ в Украине будет меньшим – 52 евро за 1000 литров.

Теперь проект закона предстоит рассмотреть во втором чтении и в целом. Если парламент поддержит его, то новые акцизы будут действовать до окончания военного положения.

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Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект №7669, который позволяет во время военного положения направлять средства Дорожного фонда (а его будут пополнять и за счет акцизов на топливо) не только на армию и выплату долгов, но и на другие цели.

На возвращении акцизов на топливо настаивает Кабинет Министров — это поможет пополнить госбюджет. В правительстве считают, что они не повлияют на стоимость бензина и дизеля. Такого же мнения придерживаются и эксперты отрасли.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде предлагают увеличить в несколько раз штрафы за превышение скорости.