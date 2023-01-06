Бензин і газ подорожчають: Кабмін планує збільшити акцизи на паливо у 2023 році, — ЗМІ

Уряд планує поступове збільшення податків на пальне до рівня, встановленого директивами ЄС. Акцизи готуються підвищити вже цього року.

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Міністерство фінансів пропонує збільшити акцизи на пальне для автомобілів. Відповідний законопроєкт уже розроблено. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

У Мінфін збираються привести податки на пальне відповідно до директив Євросоюзу. Зокрема, акциз на газ для авто поетапно збільшиться більш ніж у два рази — з 52 до 125 євро за 1000 літрів. Це мінімально можливий розмір, передбачений директивою ЄС.

Акциз на бензин планують спочатку збільшити до 213 євро за 1000 літрів. До 2028 року планується поступове збільшення ставок акцизів на бензин та дизель до понад 300 євро – мінімального рівня, встановленого директивами ЄС.

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Як відомо, нинішні знижені акцизи на паливо в Україні встановлені у вересні та діють до закінчення воєнного стану або до 1 липня 2023 року (залежно від того, що настане раніше). Вони становлять 52 євро за 1000 л зрідженого газу та 100 євро – за 1000 л бензину, дизеля чи біопалива.

У жовтні під час підготовки держбюджету Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував повернення збільшених акцизів на пальне у 2023 році.

Також Фокус повідомляв, що Porsche розпочали випуск екологічно чистого палива, яке може замінити бензин.