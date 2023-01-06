Бензин и газ подорожают: Кабмин планирует увеличить акцизы на топливо в 2023 году, — СМИ

Правительство планирует постепенное увеличение налогов на топливо до уровня, установленного директивами ЕС. Акцизы готовятся повысить уже в нынешнем году.

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Министерство финансов предлагает увеличить акцизы на топливо для автомобилей. Соответствующий законопроект уже разработан. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В Минфине собираются привести налоги на топливо в соответствии с директивами Евросоюза. В частности, акциз на газ для авто поэтапно увеличится более, чем в два раза — с 52 до 125 евро за 1000 литров. Это минимально возможный размер, предусмотренный директивой ЕС.

Акциз на бензин планируют поначалу увеличить до 213 евро за 1000 литров. К 2028 году планируется постепенное увеличение ставок акцизов на бензин и дизель до более 300 евро — минимального уровня, установленного директивами ЕС.

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Как известно, нынешние сниженные акцизы на топливо в Украине установлены в сентябре и действуют до окончания военного положения либо до 1 июля 2023 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Они составляют 52 евро за 1000 л сжиженного газа и 100 евро – за 1000 л бензина, дизеля или биотоплива.

В октябре при подготовке госбюджета Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев анонсировал возвращение увеличенных акцизов на топливо в 2023 году.

Также Фокус сообщал, что Porsche начали выпуск экологически чистого топлива, которое может заменить бензин.