Акцизи на паливо повернуться повністю з липня 2023 року, — Данило Гетманцев

Парламент веде роботу із проєктом держбюджету на 2023 рік. Голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев розповів, на які зміни проєкту держбюджету можна чекати.

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Кардинальних змін створеного Міністерством фінансом проєкту держбюджету на 2023 рік не буде, проте парламент внесе деякі точкові зміни, наприклад щодо ставок акцизного податку. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми запропонували акциз на паливо з 1 липня 2023 року повернути не в обсязі 100 євро/тонна, як сьогодні, а в тому обсязі, в якому він був до війни: бензин 213,5 євро/тонна, дизель 132 євро/тонна, скраплений газ 52 євро/тонна. І ПДВ повернемо з липня повністю (зараз із палива ПДВ — 7%). У держбюджеті обидва податки на паливо було пораховано за нинішніми ставками, а в результаті після повернення ставок буде плюс 9 млрд. грн. надходжень лише щодо акцизу", — розповів Данило Гетманцев.

[ + – ] За словами Данила Гетманцева, потенціал для збільшення надходжень від податків – не у ставках, а в адмініструванні податків Фото: Кирило Чуботін

Говорячи про те, що впливатиме на податкові надходження наступного року, Данило Гетманцев повідомив, що основним фактором залишається війна.

"Основний фактор один — воєнні дії. Якщо ми втрачатимемо території і бізнес, це призведе до недоотримання, і це всім очевидно. За надходженнями — думаю, ми отримаємо більше від ренти за рахунок зростання вартості ресурсів. Акцизи — ми не бачимо тут ресурсу для подальшого підвищення ставок, буде звичайна індексація на 20%. Потенціал там є лише в контексті адміністрування", — каже голова комітету ВРУ з податків.

За словами Гетманцева, у проєкті держбюджету на 2023 рік наразі зазначені такі самі обсяги надходжень від податків, як були заплановані проєктом на 2022 рік. "З податку на прибуток і ПДФО, щоправда, є мінус, який компенсується більшою рентою від видобутку газу. Від митниці теж мінус порівняно із затвердженим на 2022 рік проєктом держбюджету, більша частина якого буде компенсована приростом із внутрішнього ПДВ. Дива ми не чекаємо. Насправді, диво вже відбувається — при падінні економіки на третину перевиконання плану щодо надходжень від податків за 9 місяців більше ніж на 20% — у фінансовій історії світу подібних випадків без збільшення ставок податків не було, а ми ж ставки, як відомо, навіть зменшили", — зазначив Данило Гетманцев.

Як повідомлялося, у вересні парламент підтримав повернення акцизного податку на паливо, що ввозиться в країну. Пізніше президент Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт про сплату імпортерами акцизу.