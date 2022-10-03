Акцизы на топливо вернутся полностью с июля 2023, - Данил Гетманцев

Парламент ведет работу с проектом госбюджета на 2023 год. Глава парламентского комитета по налогам Данил Гетманцев рассказал, каких изменений проекта госбюджета можно ждать.

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Кардинальных изменений созданного Министерством финансом проекта госбюджета на 2023 год не будет, однако парламент внесет некоторые точечные изменения, например, относительно ставок акцизного налога. Об этом в интервью Фокусу сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Мы предложили акциз на топливо с 1 июля 2023 года вернуть не в объеме 100 евро/тонна, как сегодня, а в том объеме, в каком он был до войны: бензин 213,5 евро/тонна, дизель 132 евро/тонна, сжиженный газ 52 евро/тонна. И НДС вернем с июля полностью (сейчас по топливу НДС — 7%). В госбюджете оба налога на топливо были посчитаны по нынешним ставкам, а в итоге после возврата ставок будет плюс 9 млрд. млрд. грн. поступлений только по акцизу", — рассказал Данил Гетманцев.

[ + – ] По словам Данила Гетманцева, потенциал для увеличения поступлений от налогов - не в ставках, а в администрировании налогов Фото: Кирилл Чуботин

Говоря о том, что будет влиять на налоговые поступления в следующем году, Данил Гетманцев сообщил, что основным фактором остается война.

"Основной фактор один – военные действия. Если мы будем терять территории и бизнес, это приведет к недополучению, и это всем очевидно. По поступлениям – думаю, мы получим больше от ренты за счет роста стоимости ресурсов. Акцизы – мы не видим здесь ресурса для дальнейшего повышения ставок, будет обычная индексация на 20%. Потенциал там есть только в контексте администрирования", — говорит глава комитета ВРУ по налогам.

По словам Гетманцева, в проекте госбюджета на 2023 год сейчас указаны такие же объемы поступлений от налогов, как были запланированы проектом на 2022 год. "По налогу на прибыль и НДФЛ, правда, есть минус, который компенсируется большей рентой от добычи газа. От таможни тоже минус по сравнению с утвержденным на 2022 год проектом госбюджета, большая часть которого будет компенсирована приростом по внутреннему НДС. Чуда мы не ждем. На самом деле, чудо уже происходит – при падении экономики на треть перевыполнение плана по поступлениям от налогов за 9 месяцев больше чем на 20% — в финансовой истории мира подобных случаев без увеличения ставок налогов не было, а мы ставки ведь, как известно, даже уменьшили", — отметил Данил Гетманцев.

Как сообщалось, в сентябре парламент поддержал возврат акцизного налога на ввозимое в страну топливо. Позже президент Владимир Зеленский подписал указанный законопроект об уплате импортерами акциза.