Акцизы вернулись: Рада согласилась обложить налогами горючее

Возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября 2022 года.

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В Украине вернули акциз на горючее. За законопроект №7668-д проголосовала Верховная Рада Украины, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

В тексте закона сказано, что акцизы будут таких размеров:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100 евро/1000 литров;

биотопливо 100 евро/1000 литров;

газ 52 евро /1000 литров.

Налог на добавленную стоимость для всех видов горючего не изменился и составляет 7%. Также депутаты сделали льготы на топливо для нужд Министерства обороны, которые будут действовать в период военного и чрезвычайного положения.

"Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября. Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023", — сказано в сообщении Ярослава Железняка.

На возвращении акцизов на топливо настаивал Кабинет Министров — в правительстве считают, что это поможет пополнить госбюджет. На стоимость бензина и дизеля возврат акцизов никак не повлияет. Такого же мнения придерживаются и эксперты отрасли.

Ранее Фокус рассказывал, справилась ли Украина с дефицитом топлива в стране. Так, по информации пресс-службы министерства экономики, с марта по август 2022 импорт топлива в Украину вырос в 12 раз и сейчас ежедневно ввозят более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.