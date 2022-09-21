Акцизи повернулися: Рада погодилася обкласти податками пальне

Повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня 2022 року

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В Україні повернули акциз на пальне. За законопроєкт №7668-д проголосувала Верховна Рада України, повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

У тексті закону сказано, що акцизи будуть таких розмірів:

бензин 100€/1000 літрів;

дизель 100 євро/1000 літрів;

біопаливо 100 євро/1000 літрів;

газ 52 євро/1000 літрів.

Податок на додану вартість всіх видів пального не змінився і становить 7%. Також депутати зробили пільги на паливо для потреб Міністерства оборони, які діятимуть у період воєнного та надзвичайного стану.

"Закон набирає чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня. Усі ці пільги діють до кінця воєнного стану, але не пізніше від 01 липня 2023 року", — сказано в повідомленні Ярослава Железняка.

На поверненні акцизів на пальне наполягав Кабінет Міністрів — в уряді вважають, що це допоможе поповнити держбюджет. На вартість бензину та дизеля повернення акцизів ніяк не вплине. Такої ж думки дотримуються й експерти галузі.

Раніше Фокус розповідав, чи впоралася Україна з дефіцитом палива в країні. Так, за інформацією пресслужби міністерства економіки, з березня по серпень 2022 року імпорт палива в Україну зріс у 12 разів і зараз щодня ввозять понад 20 тисяч тонн нафтопродуктів.