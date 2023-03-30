"Это было огромной ошибкой": с июля НДС на топливо снова станет 20%, — Гетманцев

НДС на бензин, газ и дизель поднимут до уровня, который был до полномасштабного вторжения России. По словам главы финкомитета Рады Данила Гетманцева, на снижении налога только заработали трейдеры.

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С 1 июля НДС на топливо снова станет 20%. Таким он был до полномасштабного вторжения РФ и снижения до 7%. На инициативе Министерства экономики Украины изменить уровень налога заработали трейдеры. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев журналистам "РБК-Украина".

"С 1 июля НДС на горючее восстановится до довоенных ставок. Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не повлияло на цену горючего. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", — сказал Гетманцев.

Парламентарий подтвердил, что снижение НДС на топливо было инициативой Министерства экономики. Также он признал, что она была ошибочной.

"Первые месяцы войны — это период попыток и ошибок, нигде нет инструкции по эксплуатации страны в период, когда на тебя нападает столь мощный агрессор. Решения, которые мы принимали, слава Богу, в большинстве своем были правильными. Но некоторые были ошибочными", — объяснил Гетманцев. .

Уровень НДС на топливо: что уже известно

Еще 23 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма". Среди других пунктов там было и снижение налога на топливо. Такое решение он представил как меру, призванную снизить нагрузку на украинский бизнес.

В марте 2022 года НДС снизили с 20% до 7%. После этого в крупных городах Украины возник дефицит топлива, а цены на него выросли. В мае СМИ сообщали о километровых очередях на АЗС, в которых водители стояли по несколько часов. В один бак на заправках разрешали заливать не больше 10 литров топлива.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил тогда, что дефицит — искусственный. По его словам, трейдеры хотели увеличить прибыль. Он подчеркнул, что с пониженным уровнем НДС и нулевым акцизным налогом доход трейдеров мог превысить довоенный уровень.

28 сентября 2022 года Зеленский подписал указ о возврате акцизного налога на горючее. Для горючего на нужды Минобороны ставка акциза осталась нулевой.

6 января 2023 года стало известно, что Министерство финансов уже подготовило законопроект для увеличения акциз на топливо для авто. В частности, на газ акциз планируют поэтапно повысить вдвое.

Напомним, 28 марта министр финансов Сергей Марченко рассказал, что Украина тратит на войну с Россией примерно 130 миллиардов гривен в месяц.

Вчера, 29 марта, на правительственном портале сообщили, что ЕС усилит поддержку украинской энергосистемы. В частности, в ближайшее время в Украину отправят около 5 миллионов позиций разного оборудования и материалов.