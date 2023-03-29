"На восстановление после победы": ЕС предоставит Украине 5 млн позиций энергооборудования

В Евросоюзе убеждены, что в скором времени Киев выиграет войну и начнет масштабное восстановление инфраструктуры страны, поэтому хотят оказать для этого максимальную партнерскую помощь.

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Евросоюз усилит поддержку энергосистемы Украины поддерживать энергетический сектор Украины, в скором времени в страну будет направлено около 5 млн позиций разного оборудования и материалов. Об этом шла речь на заседании совета министров энергетики стран ЕС, передает Правительственный портал сегодня, 29 марта.

В Евросоюзе не сомневаются, что Украина победит в войне, после чего начнется масштабное восстановление, а ЕС хочет быть партнером этого процесса.

"Европейский Союз уже принял ряд решений по поддержке энергетического сектора Украины и поставке около 5 млн позиций разного оборудования и материалов. Мы должны продолжать эту помощь. Мы убеждены, что в скором времени Украина выиграет войну и начнет восстановление и восстановление, и ЕС будет преданным партнером этого процесса ", – отметила вицепремьер-министр и Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, председательствовавшая на заседании.

Буш также акцентировала на том, что Швеция считает своим приоритетом поддержку Украины в борьбе с Россией. Важно, что именно Швеция председательствует в Совете Евросоюза с начала этого года.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко, присутствующий там, рассказал, что министры обсуждали кроме прочего и новые санкции против РФ. Прежде всего – в сфере ядерной энергетики.

"Важно уже сейчас послать сигнал, что России, нарушающей ключевые принципы ядерной и радиационной безопасности своими действиями в Украине, не должно быть на европейских рынках", – подчеркнул Галущенко.

Тем временем, 20 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры не предоставят Украине обещанной помощи на 700 млрд долларов для восстановления после войны.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе гендиректор BlackRock Ларри Финк говорил о многомиллиардном плане по финансированию Украины в период повоенного восстановления.

18 января премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в следствии российских обстрелов уничтожено 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине.