Запад не даст Украине $700 млрд на послевоенное восстановление, – Офис президента

Капитал от партнеров — это десятки, но не сотни миллиардов долларов, говорят на Банковой. Прежде всего деньги пойдут на восстановление школ, детсадов, дорог и энергообъектов.

Related video

Украина не получит от западных партнеров прямой государственной помощи на 700 млрд долларов для послевоенного восстановления. Об этом рассказал 20 февраля в интервью агентству LIGA.net заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурма.

В структуре разрушенного имущества 80% из 700-750 млрд долларов, которые нужно инвестировать в Украину, это частные проекты, объяснил чиновник.

"Мы должны понимать, что не получим госпомощи на $700 млрд. Бюджетный и концессионный капитал от наших партнеров будет носить ограниченный характер. Это будут десятки миллиардов долларов, но точно не сотни", — указал замглавы ОП.

Украина, по его словам, создает инфраструктуру для переработки международной финансовой помощи и отдельные институты. Именно эти институты будут направлять деньги в те сферы, где невозможен частный капитал — в восстановление школ, садов, мостов и другое, заявил Шурма.

[ + – ] Украинские школы станут первым приоритетом в послевоенном восстановлении, заявили в Офисе президента Фото: УНИАН

"Для всего, где можно делать цивилизованный западный бизнес, мы будем пытаться создавать все условия, чтобы заходил большой частный капитал", — поделились планами на Банковой.

Отвечая на вопрос о возможности быстрого восстановления Украины, Шурма заявил о получении "первого миллиарда".

"Вы правильно говорите о первом миллиарде, декларации о миллиардах или сотнях миллионов от отдельных институтов для того, чтобы латать самые большие дыры. Выделяем также денежные средства из резервного фонда. Но основной фокус – на функционировании государства. Мы не можем нашим партнерам сказать: "Дайте десятки миллиардов сюда и еще десятки миллиардов сюда. Мы расставляем приоритеты", — пояснил он.

Приоритеты восстановления, как объяснил Шурма, выглядят так: школы, сады, дорожная инфраструктура, энергетика и базовая гуманитарная сфера. В регионах есть и критические точки — правительство принимает решения, где есть наиболее острая потребность.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 17 по 20 января обсуждали послевоенное будущее Украины. Гендиректор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финк говорил о многомиллиардном плане по финансированию страны.

Фокус ранее писал о сомнении экспертов в быстром процессе передачи Украине конфискованных и России миллиардов. По прогнозам экономиста Виталия Шапрана, в 2023 году стоит ожидать поступление денег от США в виде военной помощи.