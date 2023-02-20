Захід не дасть Україні $700 млрд на повоєнну відбудову, – Офіс президента

Капітал від партнерів — це десятки, але не сотні мільярдів доларів, кажуть на Банковій. Насамперед гроші підуть на відновлення шкіл, дитсадків, доріг та енергооб'єктів.

Related video

Україна не отримає від західних партнерів прямої державної допомоги на 700 млрд. доларів для повоєнного відновлення. Про це розповів 20 лютого в інтерв'ю агентству LIGA.net заступник глави Офісу президента України (ОП) Ростислав Шурма.

У структурі зруйнованого майна 80% із 700-750 млрд доларів, які потрібно інвестувати в Україну, це приватні проєкти, пояснив урядовець.

"Ми повинні розуміти, що не отримаємо держдопомоги на $700 млрд. Бюджетний і концесійний капітал від наших партнерів матиме обмежений характер. Це будуть десятки мільярдів доларів, але точно не сотні", — зазначив заступник голови ОП.

Україна, за його словами, створює інфраструктуру для переробки міжнародної фінансової допомоги та окремі інституції. Саме ці інститути направлятимуть гроші в ті сфери, де неможливий приватний капітал — відновлення шкіл, садів, мостів та інше, заявив Шурма.

[ + – ] Українські школи стануть першим пріоритетом у повоєнному відновленні, заявили в Офісі президента Фото: УНІАН

"Для всього, де можна робити цивілізований західний бізнес, ми намагатимемося створювати всі умови, щоби заходив великий приватний капітал", — поділилися планами на Банковій.

Відповідаючи на запитання щодо можливості швидкого відновлення України, Шурма заявив про отримання "першого мільярда".

"Ви правильно говорите про перший мільярд, декларацію про мільярди або сотні мільйонів від окремих інститутів для того, щоб латати найбільші діри. Виділяємо також кошти з резервного фонду. Але основний фокус — на функціонуванні держави. Ми не можемо нашим партнерам сказати: "Дайте десятки мільярдів сюди та ще десятки мільярдів сюди. Ми розставляємо пріоритети", — пояснив він.

Пріоритети відновлення, як пояснив Шурма, мають такий вигляд: школи, садки, дорожня інфраструктура, енергетика та базова гуманітарна сфера. У регіонах є й критичні точки — уряд ухвалює рішення, де є найгостріша потреба.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі з 17 по 20 січня обговорювали повоєнне майбутнє України. Гендиректор найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінк говорив про багатомільярдний план фінансування країни.

Фокус раніше писав про сумнів експертів у швидкому процесі передачі Україні конфіскованих та Росії мільярдів. За прогнозами економіста Віталія Шапрана, у 2023 році варто очікувати на надходження грошей від США у вигляді військової допомоги.