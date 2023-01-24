Восстановление — за счет агрессора. Какие идеи озвучили и к чему пришли лидеры на форуме в Давосе

В январе 2023 года Украина была главной темой на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинская делегация предложила свою формулу мира, а партнеры пообещали подставить плечо для будущего восстановления страны.

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Всемирный экономический форум, который прошел с 17 по 20 января, называют беспрецедентным в вопросе поддержки Украины. Например, The Washington Post пишет об "ошеломляющем настрое" по поддержке и о том, что в Давосе, "похоже, проявилось более широкое единство Запада".

"Сам город был расположен к Украине", — пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают и тот факт, что свою твердую поддержку Киеву пообещали не только политические лидеры, но и "многие крупные корпоративные шишки".

Ключевыми моментами Давоса-2023 для Украины, по мнению The Washington Post, стали следующие месседжи:

Слова генерального директора крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финка, который рассуждал о планах по координации проекта финансирования реконструкции Украины объемом в миллиарды долларов.

Обсуждение послевоенного будущего Украины гендиректором одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs Дэвидом Соломоном

Ряд европейских лидеров, включая премьер-министра Финляндии Санну Марин, подчеркнули, что их правительства будут оказывать полную поддержку Украине "столько, сколько потребуется". А представители двухпартийной делегации Конгресса США присоединились к этому заявлению.

Украина и послевоенное восстановление: как в Давосе обсуждали будущее

Война с Россией все еще продолжается, но уже мало кто сомневается в ее поражении. Поэтому в Украине все чаще говорят о послевоенном будущем и о том, какой должна быть страна после войны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что масштабный проект послевоенного восстановления станет драйвером не только быстрого роста страны, но и новым стимулом для европейской экономики.

[ + – ] В правительстве Украины уверены, что металлургия и машиностроение станут драйверами послевоенного восстановления Украины Фото: Unsplash

"Наша страна предлагает обширное инвестиционное меню в разных отраслях. Оборонная промышленность, аграрный сектор, IТ, возобновляемая энергетика, добыча и хранение газа, аутсорсинг программного обеспечения, добыча и переработка титана и других полезных ископаемых, развитие логистики, строительство. Это лишь небольшое количество отраслей, которые станут основой экономики будущего в Украине", — рассказал глава украинского правительства участникам экономического форума в Давосе.

Тем временем, Украина вместе с партнерами продолжает искать возможности для развития бизнеса и притока инвестиций. Так, по словам министра экономики Юлии Свириденко, для этого рассматривают различные механизмы, в частности – страхование военных рисков международными институциями.

"Это — главная вещь, которая должна быть на столе сейчас. Чтобы убедить украинский бизнес продолжать работать и убедить иностранный прийти в Украину и начать бизнес. Это позволит инвестировать в Украину во время войны", – отметила Свириденко.

Именно международные частные инвестиции, по мнению Юлии Свириденко, могут стать основой для будущего восстановления Украины. Ставка уже сделана на несколько отраслей которые, по мнению украинских чиновников, будут влиять на экономическое восстановление страны:

милитари-тех (высокотехнологичное вооружение);

металлургия, горная промышленность и машиностроение;

сельское хозяйство и пищевая промышленность;

IТ-отрасль.

К восстановлению разрушенной войной экономики, кроме западных инвестиций, Украина хочет привлечь граждан, которые уехали из страны сразу после полномасштабного вторжения России. Такими планами, в частности, поделилась с участниками форума министр экономики Юлия Свириденко. Она напомнила, что для украинских граждан за границей главный вопрос — поиск работы. Впрочем, с этой же проблемой сталкиваются и внутренне перемещенные лица.

[ + – ] Глава Минэкономики Юлия Свириденко призвала инвестировать в Украину уже сейчас Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"У нас есть 7 миллионов внутренне перемещенных лиц, для которых вопрос труда чрезвычайно актуален. Во время войны и упадка экономики важно помочь людям, вынужденным покинуть свои дома, жить достойно. Для этого стараемся поощрить украинцев оседать здесь и быть экономически активными. Еще 4,6 миллиона наших граждан в прошлом году покинули Украину. Мы ценим открытость соседних стран, которые приютили их. Временная защита, предоставленная украинцам, помогла им быть экономически активными в эти трагические времена", — поделилась Юлия Свириденко.

Власти Украины уверены, что без выехавших из Украины людей говорить об успешном восстановлении страны будет чрезвычайно сложно. Если сейчас украинцы очень способствуют решению структурной нехватки рабочей силы некоторым европейским странам, помогая им развивать экономику, то главная задача в будущем – создать такие условия, чтобы все выехавшие граждане вернулись домой и помогали развивать украинскую экономику, создавая новые рабочие места здесь.

Откуда деньги? Как будет финансироваться восстановление Украины

Одним из ключевых мероприятий в рамках Всемирного экономического форума была Конференции по восстановлению Украины "Из Лугано — в Лондон". Напомним, 4-5 июля 2022 года в швейцарском Лугано состоялась первая конференция по восстановлению Украины, в рамках которой Украина представила План по восстановлению и развитию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, даже несмотря на непрекращающиеся боевые действия, наша страна продолжает активно работать и выполнять взятые на себя обязательства. Уже летом 2023 года, на конференции в Лондоне, Украина хочет услышать о четких определениях источников финансирования, благодаря которым будет происходить послевоенное восстановление.

[ + – ] Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен — восстанавливать Украину необходимо за счет агрессора

"Основное возмещение ущерба должно происходить за средства агрессора. Для привлечения России к ответственности за преступления важно выработать соответствующие механизмы международного права. Рассчитываем, что вместе с партнерами четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление", – отметил глава правительства.

К примеру, сама Украина предлагает четыре основных источника финансирования в рамках Плана восстановления:

конфискованные российские средства в Украине и мире;

деньги международных партнеров, в том числе, международных финансовых организаций;

средства из государственного бюджета Украины;

деньги доноров и частного сектора.

Чуть ранее Денис Шмыгаль сообщал, что общая сумма средств на восстановление Украины, источники поступления которых уже ясны, достигает 110 млрд грн.

"Общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году рассчитываем получить $17 млрд, или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", — подытожил премьер.

Поддержка Европы не прекратится: о чем заявила в Давосе президент Еврокомиссии

Украина может рассчитывать на поддержку ЕС столько, сколько потребуется. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа готова помочь в решении не только актуальных вопросов, но и поддержать долгосрочные планы восстановления Украины.

[ + – ] Президент Еврокомиссии подчеркнула — Украина получит столько поддержки, сколько ей нужно

"С одной стороны, мы собираем необходимые инвестиции для реконструкции, с другой – делаем нужные реформы, чтобы двигаться вперед, чтобы Украина стала членом ЕС. Украина стоит того, чтобы получить столько поддержки, сколько возможно. В частности, нужны как государственные, так и частные инвестиции", – сказала фон дер Ляйен.

При этом, в ЕС понимают, что полную ответственность за разрушения в Украине несет только Россия — и агрессор должен понести за это ответственность.

"Мы ввели самые жесткие санкции, чем когда-либо до этого, из-за которых российская экономика будет испытывать регресс в течение десятилетия. Ее индустрия страдает без современных и критических технологий. Безнаказанности за российские преступления не будет", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Ранее Фокус писал, что ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а, помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов.

Как сообщалось, опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что процесс передачи Украине конфискованных миллиардов будет быстрым. В частности, экономист Виталий Шапран прогнозирует, что большую часть средств от США Украина в 2023 году получит именно в форме военной помощи.

Напомним, по данным Bloomberg, Германия готова использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Однако это произойдет, если решатся все юридические вопросы, а союзники последуют ее примеру.