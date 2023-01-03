Миллиарды евро: Германия готова передать Украине конфискованные российские активы, — СМИ

Журналисты пишут, что подобные меры обсуждаются не только в Германии, но и в Евросоюзе в целом, а также в США. Однако законодательства всех стран сталкиваются с проблемами, когда речь идет о конфискации иностранных активов.

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Германия готова использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Однако это произойдет, если решатся все юридические вопросы, а союзники последуют ее примеру. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что речь идет об активах на миллиарды евро. Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у РФ.

Издание пишет, что если Берлин сможет разобраться с вопросами по этому поводу, то это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и оказать давление на США, чтобы они также конфисковали российские активы. В первую очередь это касается резервов центрального банка РФ, которые были заморожены еще в начале российско-украинской войны.

В материале говорится, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует, чтобы Россия возместила ущерб, нанесенный Украине. Она настаивает на том, что конфискация хотя бы части замороженных активов должна рассматриваться как возможный вариант решения этой проблемы.

Также журналисты пишут, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер более осторожен. Он обеспокоен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в "юридическую трясину".

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет, чтобы любые действия были согласованы с союзниками.

Заморозка российских активов

Издание пишет, что ЕС и партнеры из клуба богатых стран "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро в резервах российского центрального банка. ЕС также заблокировал активы на сумму около 19 млрд евро, принадлежащие российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Активы находятся в подвешенном состоянии и в настоящее время не могут быть распределены.

Один из источников рассказал журналистам, что вместо тотальной конфискации более выгодным с юридической точки зрения путем может стать конфискация активов лиц, причастность которых к военным преступлениям доказана. Правда, разбирательство в таких делах может занять годы, а потому такую инициативу сведут к чему-то символическому.

Отмечается, что в Кремле назвали замораживание своих резервов незаконным. Так заявили, что будут бороться с любыми попытками захватить российские активы и использовать их.

Не только в Германии рассматривают эту меру

Издание пишет, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "найдет законные способы" конфисковать российские активы, чтобы помочь финансировать восстановление Украины. Блок будет стремиться создать структуру для управления этими средствами и инвестирования их на благо Киева.

Представители ЕС заявили, блок внесет основную часть общей финансовой помощи для восстановления Украины. Сумма может превысить 500 млрд евро.

Кроме того, как сообщается, что в США законодатели Конгресса потребовали от администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность конфискации некоторых российских активов путем принятия законодательства, разрешающего это в определенных случаях. Администрация Белого дома до сих пор сопротивлялась этим уговорам, опасаясь, что другие иностранные центральные банки не будут размещать активы в США.

Ранее Фокус писал, что по итогам 2022 года поставки российской нефти сократились на 90%. Частично заменить российскую нефть ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что в МВФ рассказали, что случится с мировой экономикой в 2023 году. Экономики США, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно, но при этом Китай может намного раньше столкнуться с новыми экономическими проблемами из-за быстрого распространения Covid-19.