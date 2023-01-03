Мільярди євро: Німеччина готова передати Україні конфісковані російські активи, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що подібні заходи обговорюються не лише у Німеччині, а й у Євросоюзі загалом, а також у США. Проте законодавства всіх країн стикаються з проблемами, коли йдеться про конфіскацію іноземних активів.

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Німеччина готова використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Однак це станеться, якщо вирішаться всі юридичні питання, а союзники наслідують її приклад. Про це пише видання Bloomberg.

Наголошується, що йдеться про активи на мільярди євро. Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про військові репарації, але ще не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації активів у РФ.

Видання пише, що якщо Берлін зможе розібратися з питаннями з цього приводу, то це може надати нового імпульсу дискусіям у Європейському Союзі та чинити тиск на США, щоб вони також конфіскували російські активи. Насамперед це стосується резервів центрального банку РФ, які були заморожені ще на початку російсько-української війни.

У матеріалі йдеться, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає, щоб Росія відшкодувала збитки, завдані Україні. Вона наполягає на тому, що конфіскація хоча б частини заморожених активів має розглядатись як можливий варіант вирішення цієї проблеми.

Також журналісти пишуть, що міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер обережніший. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у "юридичну трясовину".

Повідомляється, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб будь-які дії були узгоджені із союзниками.

Заморозка російських активів

Видання пише, що ЄС та партнери з клубу багатих країн "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро в резервах російського центрального банку. ЄС також заблокував активи на суму близько 19 млрд євро, які належать російським бізнесменам, які перебувають під санкціями. Активи перебувають у підвішеному стані і нині неможливо знайти розподілені.

Одне з джерел розповіло журналістам, що замість тотальної конфіскації більш вигідним з юридичного погляду шляхом може стати конфіскація активів осіб, причетність яких до воєнних злочинів доведена. Щоправда, розгляд таких справ може зайняти роки, а тому таку ініціативу зведуть до чогось символічного.

Зазначається, що у Кремлі назвали заморожування своїх резервів незаконним. Так заявили, що боротимуться з будь-якими спробами захопити російські активи та використати їх.

Не тільки в Німеччині розглядають цей захід

Видання пише, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "знайде законні способи" конфіскувати російські активи, щоб допомогти фінансувати відновлення України. Блок прагнутиме створити структуру для управління цими коштами та інвестування їх на благо Києва.

Представники ЄС заявили, що блок внесе основну частину загальної фінансової допомоги для відновлення України. Сума може перевищити 500 млрд. євро.

Крім того, як повідомляється, що в США законодавці Конгресу зажадали від адміністрації президента Джо Байдена розглянути можливість конфіскації деяких російських активів шляхом ухвалення законодавства, яке дозволяє це у певних випадках. Адміністрація Білого дому досі чинила опір цим умовлянням, побоюючись, що інші іноземні центральні банки не розміщуватимуть активи в США.

Раніше Фокус писав, що за підсумками 2022 року постачання російської нафти скоротилося на 90%. Частково замінити російську нафту ЄС збирається за рахунок збільшення закупівель в інших країнах, насамперед у США та на Близькому Сході.

Також повідомлялося, що у МВФ розповіли, що трапиться зі світовою економікою у 2023 році. Економіки США, ЄС та Китаю знижують темпи зростання одночасно, але при цьому Китай може набагато раніше зіткнутися з новими економічними проблемами через швидке поширення Covid-19.