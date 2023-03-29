"На відновлення після перемоги": ЄС надасть Україні 5 млн позицій енергообладнання

У Євросоюзі переконані, що незабаром Київ виграє війну та почне масштабне відновлення інфраструктури країни, тому хочуть надати для цього максимальну партнерську допомогу.

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Євросоюз посилить підтримку енергосистеми України, незабаром до країни буде спрямовано близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Про це йшлося на засіданні ради міністрів енергетики країн ЄС, повідомляє Урядовий портал сьогодні, 29 березня.

У Євросоюзі не сумніваються, що Україна переможе у війні, після чого розпочнеться масштабне відновлення, а ЄС хоче бути партнером цього процесу.

"Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України та постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і почне відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу”, – зазначила віцепрем'єр-міністерка та Міністрка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на засіданні.

Буш також наголосила на тому, що Швеція вважає своїм пріоритетом підтримку України у боротьбі з Росією. Важливо, що саме Швеція головує у Раді Євросоюзу з початку цього року.

Зі свого боку, міністр енергетики України Герман Галущенко, присутній там, розповів, що міністри обговорювали й нові санкції проти РФ. Насамперед – у сфері ядерної енергетики.

"Важливо вже зараз надіслати сигнал, що Росії, яка порушує ключові принципи ядерної та радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не має бути на європейських ринках", – наголосив Галущенко.

Тим часом 20 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не нададуть Україні обіцяної допомоги на 700 млрд доларів для відновлення після війни.

У січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі гендиректор BlackRock Ларрі Фінк говорив про багатомільярдний план фінансування України в період післявоєнного відновлення.

18 січня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російських обстрілів знищено 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні.