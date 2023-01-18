В Україні через обстріл РФ пошкоджено понад половину енергооб'єктів, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, за час війни Росія знищила 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Збитки становлять сотні мільярдів доларів.

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Росія знищила 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні. Про це у середу, 18 січня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Росія вже три місяці бомбардує енергетичну та цивільну інфраструктуру нашої країни. Внаслідок таких атак пошкоджено понад половину всіх енергооб'єктів у країні. Загалом в Україні зараз 160 тис. об'єктів інфраструктури та житлових будинків, які потребують відновлення", — розповів Шмигаль.

За словами глави Кабміну, збитки внаслідок руйнувань становлять сотні мільярдів доларів. Прем'єр додав, що програма відновлення України стане найбільшим проєктом із часів Другої світової війни.

"Програма стане драйвером не лише для швидкого росту України, а й новим поштовхом для європейської економіки", — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд разом із міжнародними партнерами, аналітичними центрами та бізнесом розробив перший драфт Плану відновлення. Не чекаючи на завершення війни, в Україні ж почали відновлювати інфраструктуру та житловий фонд на деокупованих територіях.

План відновлення України: що відомо

4 липня українська делегація представила на інвестиційній конференції у швейцарському Лугано план відновлення України після повномасштабної війни з Росією.

План розрахований на найближчі 10 років, у процесі яких українське керівництво розраховує реалізувати 850 проєктів. Стратегія передбачає щорічний ріст рівня ВВП України на 7%.

Для відновлення країни автори плану планують залучити майже $750 млрд інвестицій, які будуть освоєні національними програмами:

основи відновлення: зміцнення інституційної спроможності — $100 тисяч;

основи відновлення: цифрова держава — $100 тисяч;

зміцнення оборони та безпеки України — $50 млрд;

прагнення інтеграції до ЄС — $1 млрд;

відновлення чистого та захищеного середовища — $20 млрд;

енергетична незалежність та зелений курс — $130 млрд;

покращення фінансового середовища — $5 млрд;

забезпечення конкурентного доступу до капіталу — $75 млрд;

забезпечення макрофінансової стабільності — $60-80 млрд;

розвиток секторів економіки з доданою вартістю — $50 млрд;

розширення та інтеграція логістики з ЄС — $120-160 млрд;

відновлення та модернізація житла/інфраструктури регіонів — $150-250 млрд;

відновлення та модернізація соціальної інфраструктури — $35 млрд;

розвиток системи освіти — $5 млрд;

модернізація системи охорони здоров'я — $5 млрд;

розвиток культури та спорту — $20 млрд;

забезпечення ефективної соцполітики — $7 млрд.

Нагадаємо, 17 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що внаслідок ворожих атак 14 січня було пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряну лінію.