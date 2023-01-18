Енергосистема вистояла: українцям розповіли про пошкодження інфраструктури під час обстрілів

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українська енергосистема, незважаючи на нові пошкодження, залишилася цілісною та керованою. Фахівці вже ремонтують пошкоджені об'єкти. Також влада працює над тим, щоб Україна отримала ще більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання.

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Російська ракетна атака у суботу, 14 січня, зашкодила українській енергосистемі. Зокрема, внаслідок ворожих атак було пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та повітряну лінію, повідомив у вівторок, 17 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня застосовувати аварійні відключення", — пояснив прем'єр.

При цьому, як зазначив чиновник, енергосистема залишилася цілісною та керованою. Пошкоджені об'єкти вже ремонтують, роботи проводять у цілодобовому режимі.

"Щодня працюємо над тим, щоб в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", — наголосив прем'єр-міністр.

Так, наприклад, за гроші Фонду підтримки енергетики уряд планує купити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі

Фокус вже писав, що під час атаки 14 січня одна з російських ракет потрапила у багатоповерхівку в Дніпрі, внаслідок чого стався обвал будівлі з 9 по 2 поверх. Під завалами опинилося більше ста мешканців будинку, десятки з них загинули та отримали поранення. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, до будинку у Дніпрі потрапила ракета типу Х-22, запущена з району Курської області.

17 січня рятувальники заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці частково зруйнованої 9-поверхової будівлі на вулиці Перемоги у Дніпрі. Станом на 13:00 було відомо, що врятувати вдалося 39 осіб, з яких 6 дітей.

Загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Травми отримали 79 осіб, із них 16 дітей. Крім того, ДСНС отримали 47 повідомлень про зниклих мешканців будинку. 23 з них встановлені загиблими, ще 4 особи в момент удару ракети перебували у родичів.

Раніше також повідомлялося, що жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку може бути понад 50 осіб. Так, за словами мера міста Бориса Філатова, зниклими безвісти досі є ще 20 людей, але шансів на те, що під завалами ще залишилися живі люди, практично немає.

Також нагадаємо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечував причетність росіян до трагедії у Дніпрі. За його словами, ракета потрапила у житловий будинок через "роботу української ППО".