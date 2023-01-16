Гроза авіаносців. Що відомо про ракету Х-22, якою ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Дніпрі

Російські війська вкотре застосували протикорабельну ракету Х-22 проти наземної цілі. Це високошвидкісний і вкрай неточний боєприпас, який Повітряні сили зараз не можуть збивати.

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14 січня під час масованого обстрілу України ворожа ракета поцілила в житловий будинок у Дніпрі. Як пізніше повідомили в українському командуванні, удару було завдано радянською ракетою Х-22. Фокус розібрався, що відомо про боєприпас із 900 кілограмами вибухівки.

Х-22 "Буря" — це сімейство надзвукових крилатих протикорабельних ракет великої дальності. Розроблялася ракета 1958 року зусиллями ОКБ-155-1. Боєприпас є частиною арсеналу стратегічних бомбардувальників Ту-22М3

[ + – ] Ту22М3 з крилатою ракетою Х-22

Ракета довжиною 11,6 метра, а діаметром 0,94 метра. Її маса складає 5780 кг, з яких бойова частина складає 960 кг, якщо використовується фугасна бойова частина. Швидкість Х-22 становить 3,5 Маха — це близько 4200 км/год. Таких високих показників вдалося досягти за рахунок маршового двигуна із рідким ракетним паливом.

За час експлуатації ще СРСР було створено безліч модифікацій ракети, а РФ на її основі створили ракету Х-32. Спочатку ракета створювалася для удару проти морських цілей. У СРСР її називали грозою авіаносців. Для 1970-х років вона була жахливою зброєю проти морських цілей, проте проти наземних цілей Х-22 не така ефективна.

Неточна та неефективна ракета

900 кг вибухової речовини і висока швидкість зобов'язують ракету Х-22 бути точною. Однак радянським інженерам цього не вдалося зробити. Х-22 має застарілу елементну основу. Щоб уразити ціль на землі льотчик бомбардувальника Ту-22М3 повинен спершу побачити за допомогою станції радіолокації на літаку ціль, і на радіолокаційній головці самонаведення Х-22. Після захоплення наземного об'єкта його потрібно ідентифікувати, а потім запускати.

Вже на цій стадії можуть бути помилки, як пишуть Defense Express. Технологічна база 1960-х років може дозволити захопити необхідну ціль. Понад те, в СРСР відразу припускали, що для знищення авіаносця потрібно 9 ракет Х-22.

[ + – ] Захоплення цілі РЛС та ракетою, пуск ракети, запуск двигуна та набір маршової висоти, зниження та уповільнення до 2 махів, а потім ураження цілі

Через примітивний радар та інерційну навігаційну систему на основі гіроскопа, кругове відхилення Х-22 становить 600 метрів. Це означає, що якщо ЗС РФ цілилися в якийсь об'єкт у міській забудові, то ракета може потрапити до будь-якої точки в межах 600 метрів. Тому доктрина СРСР передбачала використання Х-22 із ядерною боєголовкою, щоб компенсувати неточність потужністю удару.

Складнощі додає не тільки низька точність ракети, але і її підготовка до використання. У ракетному двигуні використовують вкрай токсичне ракетне паливо, тому обслуговуючий персонал робить усі маніпуляції у протигазі та спецкостюмі. Мабуть, тому місце удару у Дніпрі ще довгий час диміло.

Чи можливо збити ракету Х-22?

Дальність запуску ракети Х-22НА становить 600 км. Що далі мета, то менша точність. Тому в РФ намагаються їх використовувати за максимального наближення до мети, але не заходячи на територію України.

У Командуванні Повітряних сил заявили, що Україна не має засобів ППО, які б змогли збити ракету Х-22. Радянський Союз спочатку розробляв боєприпас для подолання протиповітряної оборони ворога. Звідси і найвища швидкість і маршева висота польоту до 22,5 км. Більшість зенітних ракетних комплексів не здатні її збити.

[ + – ] Х-22 має 960 кілограм вибухової речовини

"З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодну з них не було збито засобами протиповітряної оборони", — заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він також додав, що всі попередні заяви про збиття Х-22 виявилися помилковими.

Збивати крилату ракету можуть лише сучасніші ЗРК типу Patriot PAC-3 і SAMP/T. Обидва комплекси Україна очікує отримати найближчими місяцями. Навчання на американському Patriot вже почалося.

Резонансні випадки ударів ракетою Х-22:

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі збільшилася до 35. Президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх причетних змусять відповідати за ракетний терор.

Також в Одеській ОВА назвали командира, який наказав обстріляти Дніпро 14 січня.