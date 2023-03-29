Война стоит денег: сколько в месяц тратит Украина на защиту своей независимости

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что недавно парламент поддержал увеличение суммы расходов на защиту государства, поэтому нужно создать условия для финансирования военного бюджета.

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Украина тратит на войну против российских оккупантов примерно по 130 миллиардов гривен в месяц. При этом доходы госбюджета почти в два раза ниже, сообщил министр финансов Сергей Марченко в разговоре с представителями Европейской бизнес ассоциации во вторник, 28 марта.

Чиновник отметил, что сейчас главная задача Украины — создать условия для финансирования бюджета. При этом, по словам министра, парламент уже поддержал изменения в госбюджет, поэтому сумма расходов на защиту государства увеличится.

"Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 миллиардов гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен в месяц)", — рассказал Сергей Марченко.

Чиновник также подчеркнул, что в 2023 году важно собрать уже запланированные налоги, но кардинальных изменений в налоговой сфере не предвидится.

Довоенные налоги возвращаются

Льготная система налогообложения, в рамках которой бизнес мог платить всего 2% налога от дохода вместо довоенных 5%, будет отменена 1 июля 2023 года.

В январе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что упростить налоговую систему пришлось из-за войны, чтобы оживить предприятия, которые были в оцепенении от шока на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Мы ввели 2% налог в марте, когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны. Налог стал тем фактором, который, среди прочих, оживил предприятия", — подчеркнул он.

При этом пресс-службе Министерства финансов в начале года сообщали, что Украина обязалась вернуть довоенные налоги для получения новой кредитной программы МВФ.

В рамках сотрудничества с фондом Украина также пообещала не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

Напомним, 21 марта стало известно, что Украина и МВФ согласовали четырехлетний пакет финансирования, сумма которого составит 15,6 млрд долларов. Ожидается, что в рамках договора буду высвобождено крупномасштабное льготное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров.

Фокус писал, что в обнародованном в ЦЭС консенсус-прогнозе потребности Украины в финансировании в течение 2023 года оценили от $44,8 млрд до $57,0 млрд (в среднем — $51,1 млрд).