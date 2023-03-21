Ожидают восстановления экономики: МВФ выделит Украине более 15 млрд долларов, — СМИ

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что экономика Украины постепенно начнет восстанавливаться. Ожидается, что реальный ВВП Украины в 2023 году может вырасти на 1%.

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Украина и Международный валютный фонд договорились о четырехлетнем пакете финансирования на сумму в 15,6 млрд долларов. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что соглашение стало результатом долгих переговоров. Однако его еще должен ратифицировать Совет директоров МВФ. Предполагается, что этот договор поможет высвободить крупномасштабное льготное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров.

Как заявил официальный представитель МВФ в Украине Гэвин Грей, ожидается, что экономика Украины постепенно начнет восстанавливаться после урона, который нанесла ей Российская Федерация ударами по критической инфраструктуре. Однако угроза эскалации еще остается.

"В ближайшие кварталы ожидается постепенное восстановление экономики по мере того, как деятельность восстанавливается после серьезного ущерба критически важной инфраструктуре", — сказал Грей.

Также он отметил, что в МВФ ожидают, что реальный ВВП Украины в 2023 году может вырасти на 1%.

$15 млрд от МВФ: Шмыгаль рассказал о программе помощи

Отметим, что еще 20 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль писал об этом пакете финансирования. По его словам, этот вопрос обсуждался с главой МВФ Кристалиной Георгиевой во время ее визита в Киев.

"Планируется, что программа с МВФ состоит из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", — отметил Шмыгаль.

Напомним, что Миссия Международного валютного фонда возглавляемая Гэвином Греем заработала в Украине 13 февраля 2023 года.

Также в Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования. В профильном ведомстве считают, что новая программа с МВФ поможет снизить дефицит бюджета, поддержит макроэкономическую и финансовую стабильность страны в условиях войны.