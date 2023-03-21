Чекають на відновлення економіки: МВФ виділить Україні понад 15 млрд доларів, — ЗМІ

Глава місії МВФ в Україні Гевін Ґрей заявив, що економіка України поступово почне відновлюватися. Очікується, що реальний ВВП України у 2023 році може зрости на 1%.

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Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що угода стала результатом тривалих переговорів. Однак його ще має ратифікувати Рада директорів МВФ. Передбачається, що ця угода допоможе звільнити великомасштабне пільгове фінансування для України від міжнародних донорів та партнерів.

Як заявив офіційний представник МВФ в Україні Гевін Грей, очікується, що економіка України поступово почне відновлюватися після втрати, яку завдала їй Російська Федерація ударами по критичній інфраструктурі. Проте загроза ескалації ще лишається.

"Найближчими кварталами очікується поступове відновлення економіки в міру того, як діяльність відновлюється після серйозної шкоди критично важливій інфраструктурі", — сказав Грей.

Також він зазначив, що у МВФ очікують, що реальний ВВП України у 2023 році може зрости на 1%.

$15 млрд від МВФ: Шмигаль розповів про програму допомоги

Зазначимо, що ще 20 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль писав про цей пакет фінансування. За його словами, це питання обговорювалося з головою МВФ Крісталіною Георгієвою під час її візиту до Києва.

"Планується, що програма з МВФ складається з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, які сприятимуть відновленню", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Місія Міжнародного валютного фонду, яку очолює Гевін Грей , запрацювала в Україні 13 лютого 2023 року.

Також у Мінфіні назвали суму додаткового зовнішнього фінансування. У профільному відомстві вважають, що нова програма з МВФ допоможе зменшити дефіцит бюджету, підтримає макроекономічну та фінансову стабільність країни в умовах війни.