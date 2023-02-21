Без МВФ ніяк: у Мінфіні назвали суму додаткового зовнішнього фінансування

У профільному відомстві вважають, що нова програма з МВФ допоможе зменшити дефіцит бюджету, підтримає макроекономічну та фінансову стабільність країни в умовах війни.

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Україні в 2023 році буде потрібно близько $10 млрд. додаткового зовнішнього фінансування, щоб покрити дефіцит державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначають, що 20 лютого 2023 року відбулася зустріч українського міністра з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіною Георгієвою, під час якої було обговорено результати місії Фонду з перегляду Моніторингової програми для України.

Так, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, відкриття повноцінної довгострокової програми з МВФ сприятиме зменшенню дефіциту бюджету, підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.

"У цьому контексті ми розраховуємо, що почнеться обговорення повноцінної програми за підтримки МВФ. Це сприятиме забезпеченню пріоритетних, зокрема, гуманітарних та соціальних видатків бюджету у 2023 році", — зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що в Україні з 13 лютого працювала місія Міжнародного валютного фонду. Організація перевіряла, як Україна виконала вимоги моніторингової програми, схваленої наприкінці 2022 року.

Вже 20 лютого директорка фонду Кристаліна Георгієва повідомила, що Україна відповідає всім критеріям співпраці. При цьому вона наголосила, що потреба країни у фінансуванні становить $40 млрд на рік.

"У нас є країна, де працюють інститути. Де виплачуються пенсії. Де працюють соціальні служби. Де уряд гостро зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", – наголосила вона.

Раніше Фокус розповідав, що під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі з 17 по 20 січня обговорювали після воєнне майбутнє України. Так, гендиректор найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінк говорив про багатомільярдний план фінансування країни.

Також нагадаємо, що у січневому звіті ООН йшлося про руйнівний вплив великої війни з РФ на економіку України — за 2022 рік вона впала більш ніж на 35%.