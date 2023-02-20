Умови виконані: в МВФ розповіли, чи отримає Україна фінансову підтримку

Підготовку повноцінної програми для України майже завершено. В МВФ упевнені, що Україна відповідає всім критеріям для співпраці, й оцінюють потребу країни у 40 млрд доларів на рік.

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Розробку повноцінної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підтримки України буде закінчено за кілька тижнів. Про це розповіла керівна директорка фонду Крісталіна Георгієва.

"Час — не друг України в цих надзвичайних умовах війни. Ми говоримо про кілька тижнів, не дуже великий період часу", — зазначила вона.

За її словами, у фонді впевнені, що Україна відповідає вимогам фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією та стабільності фінансового сектору.

"У нас є країна, де працюють інститути. Де виплачуються пенсії. Де працюють соціальні служби. Де уряд гостро зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", — додала Крісталіна Георгієва.

Вона також нагадала, що, за попередньою оцінкою фонду, Україні в 2023 році буде потрібно понад 40 млрд доларів фінансової підтримки.

Місія МВФ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду, яку очолює Гевін Грей, запрацювала в Україні 13 лютого 2023 року. Організація перевіряла, як Україна виконала вимоги моніторингової програми, схваленої наприкінці 2022. Термін дії програми — 4 місяці.

ЗМІ писали, що нову кредитну програму на 14-16 млрд доларів МВФ може погодити до кінця березня. У перший рік Україні можуть надати 5-7 млрд доларів.

Британська газета Financial Times писала, як союзники України підштовхують МВФ до остаточного доопрацювання планів багатомільярдної кредитної програми. У представників фонду заплановано зустріч з українськими чиновниками у Варшаві у середині лютого, для подальшого обговорення кредитної програми.

Нагадаємо, що Європейський Союз погодився виділити Україні 400 млн євро для підтримки процесу реформ. За словами комісара з бюджету Йоганнеса Гана, на пропозицію ЄС також буде продовжено скасування всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Тим часом заступник голови Офісу президента України (ОП) Ростислав Шурма заявив, що Україна навряд чи отримає від західних партнерів прямої державної допомоги на 700 млрд доларів для повоєнного відновлення.