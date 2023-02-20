Условия выполнены: в МВФ рассказали, получит ли Украина финансовую поддержку

Подготовка полноценной программы для Украины почти завершена. В МВФ уверены, что Украина соответствует всем критериям для сотрудничества, и оценивают потребность страны в 40 млрд долларов в год.

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Разработка полноценной программы Международного валютного фонда (МВФ) по поддержке Украины будет закончена через несколько недель. Об этом рассказала управляющий директор фонда Кристалина Георгиева.

"Время – не друг Украины в этих чрезвычайных условиях войны. Мы говорим о нескольких неделях, не очень большом периоде времени", – отметила она.

По ее словам, в фонде уверены, что Украина подходит под требования фискальной политики, управления, борьбы с коррупцией и стабильности финансового сектора.

"У нас есть страна, где работают институты. Где выплачиваются пенсии. Где работают социальные службы. Где правительство остро заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", – добавила Кристалина Георгиева.

Она также напомнила, что по предварительной оценке фонда, Украине в 2023 году потребуется больше 40 млрд долларов финансовой поддержки.

Миссия МВФ в Украине

Миссия Международного валютного фонда возглавляемая Гэвином Греем заработала в Украине 13 февраля 2023 года. Организация проверяла, обсудить как Украина выполнила требования мониторинговой программы, одобренной в конце 2022. Срок действия программы — 4 месяца.

СМИ писали, что новую кредитную программу на 14-16 млрд долларов МВФ может согласовать до конца марта. В первый год Украине могут предоставить 5-7 млрд долларов.

Британская газета Financial Times писала, как союзники Украины подталкивают МВФ к окончательной доработке планов многомиллиардной кредитной программы. У представителей фонда запланирована встреча с украинскими чиновниками в Варшаве в середине февраля, для дальнейшего обсуждения кредитной программы.

Напомним, что Европейский Союз согласился выделить Украине 400 млн евро для поддержки процесса реформ. По словам комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, по предложению ЕС также будет продлена отмена всех тарифов и мер торговой защиты в отношении украинского импорта.

Тем временем замглавы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурма заявил, что Украина вряд ли получит от западных партнеров прямой государственной помощи на 700 млрд долларов для послевоенного восстановления.