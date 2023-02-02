Україна отримає від ЄС 400 мільйонів євро допомоги: як використають гроші

Окрім фінансової підтримки, Європейський Союз продовжить скасування всіх тарифів та заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Related video

Європейський Союз залишається потужним партнером України та продовжує надавати фінансову підтримку країні. Так, незабаром ЄС виділить Україні ще 400 млн євро для підтримки процесу реформ. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами комісара з бюджету Гоханнеса Гана, на пропозицію ЄС також продовжать скасування всіх тарифів та заходів торговельного захисту щодо українського імпорту. Ще Україні дозволять не робити фінансових внесків для участі у програмах Євросоюзу доти, доки зберігаються фінансові проблеми в країні.

Тим часом деякі держави Європейського Союзу вважають, що вступ України до блоку не буде швидким, а займе "світлові роки". За даними видання El Pais, йдеться про Францію, Німеччину та Нідерланди, які скептично налаштовані до заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля, які підтримують вступ Києва у ЄС та є одними з найгучніших голосів європейської підтримки України.

Водночас ЄС прискорює закріплення України у клубній економіці блоку. Брюссель готує низку економічних та енергетичних угод з Києвом як попередній крок до майбутнього вступу на внутрішній ринок, коли інтеграція в ЄС матеріалізується.

Нагадаємо, 3 лютого 2023 року у Києві відбудеться черговий саміт "Україна-ЄС", під час якого відбудуться попередні переговори про членство у Євросоюзі. Як заявив 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна продовжує робити все, щоб стати членом ЄС у короткий термін. Все залежить від політичного рішення всіх країн Союзу та тих благ, які Україна може запропонувати Європі.

Зазначимо також, що у жовтні 2023 року віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною, в межах якого Київ отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші спрямують на те, щоб український уряд міг продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також зберігати ліквідність в економіці.