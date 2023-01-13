На саміті Україна-ЄС обговорять питання вступу до Євросоюзу, — Кулеба

Глава МЗС України вважає, що Європа має взяти на себе стратегічну ініціативу у формуванні нового світового порядку.

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3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС, на якому відбудуться попередні переговори про членство у Євросоюзі. Про це у п'ятницю, 13 січня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Deník.

Глава МЗС зазначив, що сьогодні Україна робить усе, щоб стати членом ЄС у короткий термін. Усе залежить від політичного вирішення всіх країн Союзу та тих благ, які Україна може запропонувати Європі.

"Європа має взяти на себе стратегічну ініціативу у формуванні нового світового порядку. Усього кілька місяців тому навіть наша кандидатура вважалася неможливою, а сьогодні ми спільно ухвалюємо рішення щодо стратегічної безпеки, які зміцнюють і Європу, і Україну, наше лідерство та геополітичний потенціал", — розповів Кулеба.

Спікер також додав, що Єврокомісія високо оцінила прогрес Києва у виконанні семи рекомендацій, від яких залежить вступ України до ЄС.

Коли Україна отримає членство в Євросоюзі?

За словами генеральної директорки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталії Форсюк, отримати статус члена ЄС до 2029 року процедурно неможливо, оскільки Україні необхідно імплементувати величезну кількість законодавчих ініціатив.

Форсюк у червні 2022 року зазначала, що українці мають повністю жити за європейськими законами, всі сфери життя мають відповідати європейським параметрам. Тому вступ України не може відбутися протягом року. До того ж, сама собою бюрократична процедура утвердження членства в ЄС є досить тривалою.

Нагадаємо, що 23 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту з 588 присутніх.