Україна вступить в Європейський Союз не раніше за 2029 рік, — Кабмін

Набути членства в Євросоюзі раніше за цей час процедурно неможливо, оскільки Україні слід прийняти та імплементувати велику кількість законів.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі національного телемарафону відповіла на запитання щодо ймовірних термінів вступу України до Європейського союзу. За її словами, отримати статус члена ЄС до 2029 року процедурно неможливо, оскільки Україні необхідно імплементувати величезну кількість законодавчих ініціатив.

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На думку Форсюк, процес вступу до ЄС може тривати десятиліттями, тому орієнтовні сім років, необхідні для виконання умов членства, — це добрий показник.

"Раніше — малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повністю повинні жити за європейськими законами, і у всіх сферах нашого життя ми маємо цьому відповідати. А цього не може статися протягом одного року", — зазначила вона.

Директорка наголосила, що особливих перешкод на шляху вступу до ЄС в Україні немає, але є бюрократична процедура, яка сама по собі є досить тривалою.

Також Форсюк повідомила, що початок переговорів щодо членства України в ЄС заплановано на 2023 рік. Водночас статус кандидата на членство надає країні доступ до європейських фондів.

"Це фінансові інструменти, які доступні лише для країн кандидатів і недоступні для інших країн. Вони надаються на вигідніших умовах і практично безплатно", — повідомила Форсюк.

Нагадаємо, що 23 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту із 588 присутніх.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що велику роль для надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу відіграв президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, це питання якраз схвалили під час головування в Європарламенті Франції.