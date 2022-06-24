Макрон відіграв велику роль у наданні Україні статусу кандидата, — Кулеба

За словами міністра закордонних справ України, переломним моментом став візит до Києва глав чотирьох європейських держав та їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв велику роль у наданні Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Дипломат наголосив, що чотири місяці тому Україна не мала європейської перспективи, і навіть тиждень тому це питання залишалося хитким.

"Список скептиків був добре відомий вже давно. Це і Нідерланди, і Данія, і Швеція, Португалія, Німеччина теж була в цьому таборі", — нагадав Кулеба.

Проте, як зазначив міністр, вдалося "дотиснути, докрутити, переконати".

Перелом у питанні надання Україні статусу кандидата стався під час візиту глав чотирьох країн Євросоюзу до Києва минулого тижня, вважає дипломат. Вирішальним моментом зіграла їхня розмова з президентом України Володимиром Зеленським, каже Кулеба.

"Це був дуже тендітний процес, але все вийшло", — зазначив міністр.

За його словами, велику роль у цьому відіграв саме Макрон, і питання схвалили якраз за головування Франції.

За словами глави українського МЗС, шлях України до набуття статусу кандидата був дуже довгим.

"Майдан перший, другий, кров, сльози, біль, війна, нескінченний годинник переговорів, але результат є. Ми зробили це разом як країна, це наш результат", — прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, 23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата у ЄС. За резолюцію на підтримку кандидатства України на вступ до Євросоюзу висловилася переважна кількість депутатів. Пізніше того ж дня Європейська рада також підтримала надання Україні статусу кандидата, що стало завершальним етапом процедури.

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, що означає статус кандидата в ЄС та як відбуватиметься євроінтеграція України.